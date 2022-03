https://mundo.sputniknews.com/20220304/cuba-califica-de-parcializado-informe-en-el-consejo-de-ddhh-de-la-onu-contra-rusia-1122660701.html

Cuba califica de "parcializado" informe en el Consejo de DDHH de la ONU contra Rusia

2022-03-04T16:25+0000

2022-03-04T16:25+0000

2022-03-04T16:36+0000

américa latina

rusia

cuba

operación militar especial de rusia en ucrania

El pasado 24 de febrero, el presidente ruso Vladímir Putin anunció el inicio de una operación militar en Ucrania, con la intención de frenar las masacres en la zona del Donbás (este), así como desmilitarizar y "desnazificar" la región.En sus palabras ante el Consejo de DDHH, el diplomático cubano subrayó que jamás se logrará una real cooperación en materia de derechos humanos sin el consentimiento y el compromiso de los estados concernientes, y reiteró que el proyecto de resolución presentado "vulnera los principios básicos del diálogo respetuoso, la no selectividad y la no politización, que deben guiar la labor del Consejo".Reiteró la posición de Cuba de continuar abogando por una solución diplomática de la actual crisis en Europa, por medios pacíficos, que garantice la seguridad y soberanía de todos, el ejercicio efectivo de los derechos humanos, la paz y la seguridad regional e internacional.También rechazó la selectividad, los dobles raseros, y la manipulación de los derechos humanos con fines políticos."Es un tema que conocemos bien. Nuestro país es víctima directa de esas inaceptables prácticas", subrayó el diplomático isleño.Cuestionó además el doble rasero de algunos países, que no han mencionado ni han permitido que se adopten resoluciones contra naciones que han cometido –dijo- "atroces violaciones de los derechos humanos perpetradas en el pasado reciente".Al referirse a este tema, el embajador de la isla denunció que en esos casos, ni una sola resolución se ha podido adoptar sobre esas graves situaciones.

cuba

rusia, cuba, operación militar especial de rusia en ucrania