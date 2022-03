"Como en la Alemania nazi": Occidente desata una cacería contra los rusos

https://mundo.sputniknews.com/20220304/como-en-la-alemania-nazi-occidente-desata-una-caceria-contra-los-rusos-1122667473.html

"Claro que sería mucho más cómodo que yo me callara, pero no lo voy a hacer nunca, ni siquiera en un régimen fascista". Lo dijo a Sputnik el analista español... 04.03.2022, Sputnik Mundo

Una labor que viene realizando exhaustivamente desde el año 2014, cuando el Gobierno golpista de Kiev lanzó la llamada 'operación antiterrorista' contra las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, ante su rechazo a reconocer a las nuevas autoridades instaladas con el apoyo de los grupos neonazis y la abierta colaboración de EEUU.Esta 'operación' del régimen ucraniano constituye una auténtica "limpieza étnica", denunció Jiménez, al constatar que estos hechos nunca han contado con la más mínima atención de Occidente, donde los medios a su control mantenían un total silencio al respecto, al tiempo que ahora, cuando Rusia se vio obligada a intervenir para frenar este "genocidio", sí que 'se despertaron' para desinformar sobre la operación de paz de Moscú.Además de mentir descaradamente sobre la actuación de Rusia en Ucrania –dando por ciertas las innumerables 'fake news' que se difunden a fin de hacer creer que el "demonio" son las tropas rusas y no los neonazis a los que combaten en el país vecino–, la propaganda occidental tampoco ve ningún inconveniente en promover el clima de xenofobia hacia los ciudadanos rusos, donde el tono de los contenidos de la prensa dominante es "impensable", creándose un ambiente favorable para ataques directos, tanto contra personas, como también contra sus propiedades."Lo que más me entristece de todo esto es que gente que no es precisamente, ni conservadora, ni de extrema derecha, sino que son personas que siempre han defendido valores progresistas, se esté sumando a esta ola con un activismo que llega a congelarte la sangre", manifestó Jiménez, quien indicó que este cambio de postura "se debe en parte a que es muy fácil seguir la corriente", así como a la eficacia de la "propaganda", entre otros factores.Al respecto, Jiménez subrayó que son su "conciencia" y sus "ideales" lo que le impide plegarse ante esta narrativa."Creo que una persona que tiene unos principios y que está comprometida con la verdad y con los valores que defiendo yo, no se puede callar. Es lo mínimo que puedo hacer: intentar dar la otra visión, porque encima los medios que daban la otra versión han sido censurados. Y lo seguiré haciendo hasta que caigan mis cuentas, y entonces abriré nuevas. Nunca voy a parar de decir lo que pienso", concluyó Jiménez.

