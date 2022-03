https://mundo.sputniknews.com/20220304/cinco-supersticiones-que-reinan-en-el-mundo-de-la-cocina-mexicana-1122665691.html

Cinco supersticiones que reinan en el mundo de la cocina mexicana

La cultura mexicana es una mezcolanza compleja de herencias tanto de los pueblos mesoamericanos como de la presencia española, a su vez nutrida por el sustrato... 04.03.2022, Sputnik Mundo

En ese sentido, la gastronomía se acompaña no sólo del maridaje de ingredientes locales con sabores del mundo, sino también del pensamiento mágico y religioso que atribuye cualidades esotéricas, secretas o de iniciación al proceso de preparación de diversos alimentos.Aquí algunas de las creencias extraculinarias que acompañan a algunos de los platillos icónicos del país.Si el niño llora, no se cuecen los tamalesEl proceso de cocción de los tamales, medianos bloques de masa de maíz rellenos de diferentes guisos salados o dulces, es complejo y requiere horas al fuego de los platillos envueltos en hoja de elote o plátano.Sin embargo, las voces populares aseguran que si en la casa donde se elaboran estos platillos lloran los infantes, la cocción no se volverá imposible pero sí se prolongará de manera indefinida.Si la haces enojado, la salsa sale más picosaLas salsas mexicanas son unos de los orgullos más pronunciados del paladar mexicano, donde cada cocina está siempre dispuesta a la invención, el experimento, la inclusión de condimentos arriesgados.Así, las hay de cacahuate, mango, calabaza, aguacate, tamarindo, almendra, rojas, verdes, blancas, de habanero, chipotle, morita, serrano, etcétera.Sin embargo, la creencia popular señala que si quien prepara la salsa procede con enojo, las emociones quedarán impregnadas en el guiso y quedará patente en un mayor picor.Chocolate espumoso: listo para el amorEl chocolate es una de las principales herencias dadas al mundo desde el vínculo cultural entre España y América, pues México aportó el cacao y España la preparación con leche y azúcar.Macizo, en barra, como complemento versátil, el chocolate en México se toma también como bebida acompañada de maíz, como en el atole o el pozol.Y en ese proceso se dice que si el molinillo para batir los ingredientes genera suficiente espuma, la cocinera o cocinero a cargo de esta bebida dulce tiene ya cualidades para practicar el amor en el matrimonio y formar una familia.Prohibido interferir en el mole de alguien másEl mole es uno de los platillos de mayor orgullo en la tradición mexicana por su mezcla arriesgada de ingredientes, pues lo mismo incluye sabores dulces que picantes, chile seco que almendras, ajonjolí y chocolate.Considerado un elemento de alcurnia, de elegancia incluso por su brillo oscuro, se considera que quien está a cargo de la mezcla de los ingredientes no debe permitir la intervención de nadie más para evitar que se corte.También se sugiere mezclar los ingredientes en la dirección de las manecillas del reloj.Clara de huevo a punto de nieveBatir claras de huevo tiene diferentes utilidades en diversidad de platillos mexicanos, dulces, salados, de repostería y otros usos.Sin embargo, lograr que alcancen la famosa textura esponjosa y nevada no es sencillo cuando se hace puramente a mano, sin maquinaria electrónica que acelere el proceso con la ayuda de un motor y unas aspas a súper velocidad.Por eso, la indicación es que sólo elevarán su forma esponjada si se baten con una actitud positiva.

2022

