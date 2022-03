https://mundo.sputniknews.com/20220304/amlo-los-duenos-del-periodico-reforma-son-malos-de-malolandia-1122657660.html

AMLO: "Los dueños del periódico Reforma son malos de Malolandia"

AMLO: "Los dueños del periódico Reforma son malos de Malolandia"

El periódico 'Reforma', de México, se montó en el tema de una casa rentada por José Ramón López Beltrán en Houston, Texas, con ánimo de calumniar porque los... 04.03.2022, Sputnik Mundo

"Lo que quieren es que caigamos supuestamente en contradicciones, pero de veras que son malos de Malolandia estos", dijo señalando la portada de la edición de este 4 de marzo del diario Reforma, exhibida en la conferencia matutina que se imparte desde Palacio Nacional."Y pues tienen muchísimos lectores porque los conservadores en México no son pocos, eh, son millones, nomás que afortunadamente hay otros ciudadanos, mujeres y hombres, con otro pensamiento y eso es lo interesante porque si siguieran dominando estos conservadores corruptos pues se acabaría el país", expresó.Sin embargo, matizó su afirmación de que México se acabaría y defendió su capacidad de resistencia a epidemias, hambrunas, temblores, inundaciones, malos gobiernos, saqueos, por la fortaleza de sus culturas.Además, recordó que el periódico se sumó al debate en torno a un presunto conflicto de interés entre su hijo, José Ramón López Beltrán, la empresa estadounidense Baker Hughes y la firma Petróleos Mexicanos (Pemex)."Ayer el Reforma lo mismo, que la empresa donde supuestamente trabajaba el dueño de la casa (Baker Hughes) tiene contratos en Dos Bocas, donde se está haciendo la refinería, pues puede ser, porque es una empresa petrolera internacional que tiene desde hace muchos años relaciones con Pemex", argumentó el mandatario."Pero bueno, el Reforma, este pasquín del conservadurismo, panfleto, queriendo decir de que los contratos de Dos Bocas, o por los contratos de Dos Bocas, que suponen yo ordené que se le entregara a la empresa, que, repito, no me he aprendido el nombre de la empresa, porque no sé de esa empresa ni conozco a nadie de esa empresa, por esos contratos le rentaron la casa a José Ramón (López Beltrán)", reclamó.La actitud del diario, originario de Monterrey, es malintencionada y perversa en su búsqueda de confundir a la opinión pública, estimó el presidente mexicano.El mandatario criticó la nota principal de este viernes 4 de marzo del diario, donde se asegura que el asalto a trenes en el país ha aumentado 120%.López Obrador dijo que el dato es falso y que abordó la situación con el empresario Germán Larrea, titular de Grupo México y propietario de la mitad de los trenes del país, sin que mostrara esa preocupación.

