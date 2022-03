https://mundo.sputniknews.com/20220303/un-politico-peruano-asegura-que-el-veto-a-medios-rusos-contradice-defensa-de-libertad-de-occidente-1122562393.html

Un político peruano asegura que el veto a medios rusos contradice defensa de libertad de Occidente

LIMA (Sputnik) — La censura contra medios de comunicación rusos de parte de EEUU y Occidente contradice la supuesta defensa de la libertad de expresión que han... 03.03.2022, Sputnik Mundo

Por el conflicto en Ucrania, tanto EEUU como la Unión Europea (UE) decidieron vetar la presencia de los medios rusos RT y Sputnik en el territorio del bloque comunitario.El político peruano calificó esta medida como una "estrategia para silenciar lo que viene ocurriendo".Campana, quien ostentó la secretaría general de Nuevo Perú hasta enero pasado, dijo que lamenta lo que está ocurriendo en Ucrania, pero que no excluye de sus consideraciones lo que ha sucedido en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbás.Por otro lado, el político opina que EEUU y Europa manejan un "doble rasero" para sentar posición en contra de la operación militar especial rusa sobre la región del Donbás."Tenemos que descartar la idea de que EEUU y Europa están comprometidos con la defensa de la soberanía y los intereses del pueblo ucraniano. Yo creo que no es así y se evidencia que hay un doble rasero respecto a otros conflictos como el que está viviendo el pueblo palestino con la invasión de su territorio de parte de Israel y que no ha merecido la misma preocupación de estos países que supuestamente se preocupan por la defensa de la soberanía territorial", afirmó.Para Campana, las sanciones contra Rusia por parte de EEUU evidencian "un juego político de una potencia que está en decadencia" y que ha buscado constantemente cercar a Rusia usando a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).El 24 de febrero, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Moscú como estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación se dirige únicamente a la infraestructura militar de Ucrania y subrayó que la población civil no está en peligro.Moscú afirma que no tiene planes de ocupar Ucrania y que el objetivo de su operación es desmilitarizar Ucrania.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia tras el inicio de su operación, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades y decretó la movilización general.Las delegaciones de Moscú y Kiev se reunieron el 28 de febrero en Bielorrusia por primera vez desde el inicio de la operación rusa, y se espera que celebren otra ronda de conversaciones en las próximas horas.

