El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) tiene datos de que Ucrania estuvo desarrollando su propia arma nuclear, declaró el director del SVR, Serguéi Narishkin.

"Según los datos el Ministerio de Defensa ruso, Ucrania conservó su potencial para crear armamento nuclear y sus posibilidades en este terreno son más altas que las de Irán o Corea del Norte. Es más, el SVR está recibiendo datos de que Ucrania estuvo realizando trabajos en ese sentido", dijo Narishkin, citado por la página web del SVR.

También relató que EEUU sabía que Ucrania estaba desarrollando arma nuclear y quería ayudarle.

"No solo nosotros sabíamos lo que estaba desarrollando Ucrania, sino también los norteamericanos, que no se oponían a ello y hasta querían ayudarle a Kiev, pensando que los misiles ucranianos con ojivas nucleares apuntarían al este y no al occidente", refirió el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia.