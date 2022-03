https://mundo.sputniknews.com/20220303/serbia-denuncia-la-hipocresia-de-occidente-y-sigue-emitiendo-el-canal-ruso-rt-1122600960.html

Serbia denuncia la hipocresía de Occidente y sigue emitiendo el canal ruso RT

Serbia denuncia la hipocresía de Occidente y sigue emitiendo el canal ruso RT

BELGRADO (Sputnik) — Serbia ni prohibió ni pretende cancelar la transmisión del canal de televisión Russia Today (RT) a diferencia de otros países que... 03.03.2022

internacional

rt

rusia

europa

sputnik (medio de comunicación)

Según la jefa del regulador de medios, "por lo tanto, REM no impuso una prohibición a la transmisión de RT y no tiene información de que algún organismo estatal serbio haya hecho esto".La presidenta de REM resaltó que tampoco los operadores de cable le notificaron sobre ningún cambio en la lista de canales serbios."Todo el llamado mundo libre está hablando de libertad de opinión y expresión, y de repente los medios de comunicación de Rusia se vuelven indeseables porque dan información que no le gusta al mundo", denunció Zekic.El 2 de marzo, la Unión Europea prohibió difundir cualquier contenido de los medios rusos RT y Sputnik como represalia por la operación militar lanzada en Ucrania el 24 de febrero por el presidente, Vladímir Putin, después de que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk solicitaran su ayuda.El bloqueo concierne a RT, Sputnik y sus filiales, cuyas cuentas de TikTok e Instagram ya no se usan en la UE, y a los que Meta generalmente restringe el acceso en el bloque comunitario.El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, calificó de inesperadas las sanciones que Occidente impuso a periodistas, así como a atletas y a representantes culturales rusos.

