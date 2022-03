https://mundo.sputniknews.com/20220303/refugiados-con-netflix-e-instagram-dejan-en-evidencia-las-miserias-de-europa-1122560663.html

Refugiados con "Netflix e Instagram" dejan en evidencia las miserias de Europa

Refugiados con "Netflix e Instagram" dejan en evidencia las miserias de Europa

Despu茅s de mucho tiempo de mirar hacia otro lado durante la crisis de refugiados que afecta a Europa desde hace a帽os, los medios occidentales reconocen que el... 03.03.2022, Sputnik Mundo

Una recopilaci贸n con el trabajo de varios medios en la frontera entre Ucrania y Polonia se ha vuelto viral en las redes por su racismo expl铆cito. El video comienza con una presentadora de NBC preguntando a la corresponsal por qu茅 el viejo continente, y en especial Polonia, ha cambiado su predisposici贸n para acoger refugiados."Para decirlo francamente, estos no son refugiados de Siria, estos son refugiados de la vecina Ucrania. (...) Son cristianos, blancos, muy similares a la gente que vive en Polonia", responde sin pelos en la lengua la corresponsal.Una periodista de otra cadena coincide en el an谩lisis al hablar de los ni帽os que escapan de Ucrania: "Eran cuidados por sus padres. Sus padres iban a trabajar, a caf茅s, hac铆an lo mismo que t煤 y yo hace dos o tres d铆as atr谩s. Ahora lo impensado les ha pasado. Y esta no es una naci贸n del tercer mundo鈥 隆Esto es Europa!".En la prensa gr谩fica tambi茅n se dan muestras de racismo. Daniel Hannan, por ejemplo, del Telegraph escribi贸: "Se parecen tanto a nosotros. Eso es lo que lo hace tan impactante. Ucrania es un pa铆s europeo. Su gente ve Netflix y tiene cuentas de Instagram, vota en elecciones libres y lee peri贸dicos sin censura. La guerra ya no es algo que afecta a las poblaciones empobrecidas y remotas".En Al Jazeera tambi茅n reivindicaron a los europeos frente a los refugiados de otras latitudes: "Son de clase media, no son obviamente refugiados tratando de salir de 谩reas de Oriente Medio o 脕frica (...). Se parecen a cualquier familia europea que puede vivir al lado tuyo".Para BFM TV, huir en auto pesa m谩s que viajar en una precaria embarcaci贸n abarrotada de gente con la posibilidad de morir en el Mediterr谩neo: "No estamos hablando de sirios bombardeados por el r茅gimen de Siria respaldado por Vlad铆mir Putin, hablamos de europeos que est谩n huyendo en autos que se parecen a los nuestros tratando de salvar sus vidas".La Asociaci贸n de Periodistas 脕rabes y del Medio Oriente (Ameja) denunci贸 estos "ejemplos de cobertura de noticias racistas que atribuyen m谩s importancia a algunas v铆ctimas de la guerra que a otras"."Ameja condena y rechaza categ贸ricamente las implicaciones orientalistas y racistas de que cualquier poblaci贸n o pa铆s sea 'incivilizado' o tenga factores econ贸micos que lo hagan merecedor de conflicto. Este tipo de comentario refleja la mentalidad generalizada en el periodismo occidental de normalizar la tragedia en partes del mundo como Oriente Medio, 脕frica, el sur de Asia y Am茅rica Latina. Deshumaniza y hace que su experiencia con la guerra sea algo normal y esperado", manifest贸 la organizaci贸n en un comunicado.

