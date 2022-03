https://mundo.sputniknews.com/20220303/politicos-uruguayos-critican-suspension-de-medio-ruso-en-plataforma-de-streaming-estatal-1122556352.html

Políticos uruguayos critican suspensión de medio ruso en plataforma de streaming estatal

Políticos uruguayos critican suspensión de medio ruso en plataforma de streaming estatal

MONTEVIDEO (Sputnik) — Distintos líderes políticos uruguayos, de diferentes partidos e ideologías, fueron claros en su mensaje de rechazo a la postura del... 03.03.2022

El rechazo no solo provino de la oposición, con declaraciones del diputado Javier Umpiérrez, del Frente Amplio (centroizquierda), sino también de la coalición gobernante. Dos senadores oficialistas manifestaron su desaprobación: Guido Manini Ríos, del partido Cabildo Abierto (conservador, derecha) y Juan Sartori, del Partido Nacional (centroderecha).El 1 de marzo, el presidente de la estatal Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), Gabriel Gurméndez, anunció en Twitter que resolvió suspender la transmisión del canal ruso en Vera TV, plataforma de streaming de esa compañía, por considerar que está al servicio de la "propaganda" y "justificación" de la "invasión" a Ucrania."No estamos de acuerdo. Ni en los peores momentos de la Guerra Fría se hizo algo igual... ¡Nosotros creemos que la libertad de expresión debe respetarse siempre! No importa qué se dice, quién lo dice ni a quién defiende. ¡Importa la libertad!", escribió Manini Ríos en su cuenta de Twitter.NeutralidadPor su parte, Sartori pidió que Uruguay mantenga la neutralidad en el conflicto entre Rusia y Ucrania.Sartori está casado con Ekaterina Ribolóvlev, hija de Dmitri Ribolóvlev, magnate ruso dueño del club AS Mónaco, del cual el político uruguayo asumió la vicepresidencia en diciembre del año pasado.La decisión de Gurméndez está en línea con lo resuelto por la Unión Europea en los últimos días.El bloque europeo adoptó una batería de medidas contra Rusia que incluyen el veto a la Agencia Sputnik y la cadena de televisión RT en el espacio comunitario.Pedido de informesPor su parte, Umpiérrez solicitó en las últimas horas a la Cámara de Representantes que dé curso al pedido de informes dirigido al Ministerio de Industria, Energía y Minería por la suspensión de la transmisión de RT en Vera TV.Umpiérrez afirmó que el Frente Amplio teme que la relación con Moscú se vea afectada por la suspensión del canal RT.Idas y vueltasUruguay ha presentado dos posturas distintas a nivel internacional con respecto a la operación militar que realiza Rusia en Ucrania.El 25 de febrero, Montevideo decidió no votar la moción de condena a Rusia planteada en la Organización de los Estados Americanos (OEA). Sin embargo, el 27 de febrero el presidente Luis Lacalle Pou dio órdenes al embajador del país en ese organismo, Washington Abdala, para que adhiera completamente a la declaración.El presidente afirmó que se "cometió un error", que luego fue "enmendado", y responsabilizó de la equivocación al canciller Francisco Bustillo.Umpiérrez opinó al respecto: "Es una postura bastante confusa la de Uruguay, débil en el sentido de que más allá de que es una nación más en el mundo, no pesamos en el concierto internacional, tenemos que tener una postura clara. Esto que ha pasado entre el ministro y el presidente de la República no es una buena señal en la política internacional".Afirmó que esta "postura débil" es vista por el Frente Amplio con "preocupación" porque marca cómo se va a parar Uruguay ante un "tema que es claramente difícil".El 24 de febrero, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Moscú como estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación se dirige únicamente a la infraestructura militar ucraniana y subrayó que la población civil no está en peligro.Moscú asegura que no tiene planes de ocupar Ucrania.

