Piñera y el fin de un Gobierno con la mitad de sus promesas incumplidas

SANTIAGO (Sputnik) — Disminuir el número de parlamentarios, impulsar plebiscitos e iniciativas populares en las regiones o facilitar la incorporación de la... 03.03.2022

Esta organización ciudadana analizó todas las promesas legislativas que realizó el mandatario cuando fue candidato en 2017 y también posteriormente. Contando solo aquellas medidas que el Ejecutivo puede impulsar a través de proyectos de ley, Piñera cumplió solo con 49 promesas de 265. La metodología del estudio es la siguiente: se recopilan todos los anuncios que Piñera incluyó en su programa presidencial que requieren una tramitación legislativa, y también los anuncios que fue realizando durante los discursos en su mandato, y se evalúan.Si Piñera presentó el proyecto de ley y este fue aprobado en el Congreso, Ciudadanía Inteligente mide aquello como un 100% de la promesa cumplida. Si el jefe de Estado presentó la iniciativa y esta aún está en trámite, la promesa tiene entre un 40 a un 90% de avance. Pero si el presidente prometió algo y nunca redactó ni presentó un proyecto de ley al respecto, ese anuncio se evalúa con un 0% cumplido.Un total de 108 promesas no tuvieron ningún tipo de avance.El informe dividió los anuncios en 23 áreas y concluyó que las de más bajo rendimiento fueron: pueblos originarios, con un 28% de avance; cultura, con sólo un 20%; Estado, con un 21%; democracia, con 13% y transporte, telecomunicaciones y obras públicas, que anotaron un 0% de avance.Tomando todos los ítems, el promedio final que le otorgó Ciudadanía Inteligente a los avances legislativos de Piñera a una semana de dejar el cargo fue: 42% de las promesas cumplidas.Bajo avance en sus pilares fundamentalesEl director ejecutivo de Ciudadanía Inteligente, Octavio del Favero, explicó a la Agencia Sputnik que este estudio se realiza desde hace una década y aseguró que este Gobierno anotó el porcentaje más bajo de promesas legislativas cumplidas para un término de mandato. Detrás, por ejemplo, de la segunda administración de la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018), quien cumplió un 56% de sus anuncios.Del Favero hizo hincapié en la agenda de salud del mandatario, crucial durante la crisis del COVID-19. "Si bien se registraron avances en esta materia, algunas de las promesas emblemáticas quedaron al debe, como aquellas relativas a terminar con las discriminaciones o la creación de un seguro de salud universal. Podríamos decir que en este ítem están las grandes deudas de este Gobierno".Sin embargo, aclaró que el mandato de Piñera debe ponerse en contexto. "Algunos de sus esfuerzos debieron desviarse debido a circunstancias incontrolables, o más o menos incontrolables, como el estallido social de 2019 o la pandemia del coronavirus", cerró.La otra cara de la monedaLa Moneda —sede de Gobierno de Chile— entregó esta semana su propio estudio de promesas cumplidas. La Secretaría General de la Presidencia (Segpres) recopiló no solo los anuncios legislativos, sino todas las promesas que incluyen alguna gestión presidencial y calculó que Piñera cumplió con un 60% de sus anuncios."Pese a no contar con mayoría parlamentaria y cruzar las peores crisis tanto política, económica, social y sanitaria de las últimas décadas, se logró sacar adelante la agenda del programa de Gobierno del presidente Piñera, sobre todo en iniciativas clave para superar la crisis sanitaria, la crisis social y de violencia", señaló el documento de Gobierno publicado por el diario local El Mercurio.Según Segpres, Piñera hizo 1.302 compromisos de los cuales habría cumplido 786, 460 estarían en proceso de trámite o de implementación y solo 51 medidas no habrían podido iniciarse.Este 3 de marzo se publicó también la encuesta de evaluación ciudadana de la empresa privada Criteria, donde un 73% de los consultados señaló que desaprueba la gestión que realizó el mandatario y solo un 17% la respalda.El 11 de marzo Piñera le traspasará su cargo al actual diputado del bloque de izquierda Frente Amplio y presidente electo, Gabriel Boric.

chile

