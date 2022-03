https://mundo.sputniknews.com/20220303/morena-aclara-su-postura-sobre-conflicto-en-ucrania-1122582876.html

Morena aclara su postura sobre conflicto en Ucrania

El partido oficial del Gobierno de México tomó su distancia con respecto a la postura que adoptaron algunos de sus cuadros con respecto a la situación que... 03.03.2022, Sputnik Mundo

Luego de que las Juventudes de Morena del Estado de México expresaran su apoyo a Rusia en el conflicto bélico que se libra en Ucrania, la dirigencia nacional del partido aclaró que esa opinión no refleja la postura general de esta fuerza política. En un comunicado, Morena señaló que respetan la posición de cualquiera de sus facciones, pero aseguró que su ideología siempre condenará la guerra y la intervención de un país a otro. De este modo, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador toma distancia de la postura en favor de Rusia que originalmente había manifestado un grupo local morenista, el cual fue severamente criticado en redes sociales por apoyar al Gobierno de Vladímir Putin. El 1 de marzo, las Juventudes de Morena del Estado de México hicieron público su respaldo a las acciones militares rusas en contra de lo que llamaron "territorio fascista ucraniano". Sin embargo, la cúpula morenista, dirigida por Mario Delgado, aclaró que esa postura no corresponde a la totalidad e integralidad ideológica de este partido fundado en 2011 bajo el lema "La esperanza de México". "Respetamos la libertad de pensamiento de nuestros militantes, sin embargo, aclaramos que el siguiente comunicado no expresa la posición oficial de Morena", advirtió el partido. Días antes, el presidente López Obrador insistió en que su Gobierno condena enérgicamente la intervención militar de la Federación rusa en Ucrania. Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el país latinoamericano ha dejado clara su postura en torno al conflicto en Europa del Este. El canciller Marcelo Ebrard ha pedido que se respete la integridad territorial y la soberanía del pueblo ucraniano.

