Los puntos clave de la mañanera de AMLO del 3 de marzo | minuto a minuto

Destrucción de la industria petroquímica

México tiene una gran dependencia de fertilizantes extranjeros porque la industria petroquímica nacional fue desmantelada durante el periodo neoliberal, aseveró el presidente López Obrador.

"No alcanzaron a hacer lo mismo, aunque lo intentaron, con la refinación", expresó.

Con esto se perdió la autosuficiencia energética sostenida por México hasta la década de 1980, lamentó el presidente.

Por eso se rehabilitan las seis refinerías existentes en el país: para mejorar su capacidad de procesamiento, junto con la adquisición de la planta de Deer Park, en Texas. Además, recordó, en ese mismo sentido se construye la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Sobre la producción de fertilizantes, se busca ampliar su reparto a Puebla, Morelos, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tlaxcala, Nayarit, Durango y Zacatecas, explicó.

"Se van a entregar fertilizantes gratuitos, pero hace falta más", expuso.

Es importante que México no dependa de la compra de combustibles y fertilizantes al extranjero, dijo, mediante la construcción de su autonomía energética.

"Un secretario de Hacienda, Aspe, llegó a decir que en un mundo globalizado no se tenía por qué impulsar la actividad productiva nacional porque lo que se necesitara se podía comprar en el extranjero y no es así, no se puede comprar en el extranjero cuando hay situaciones de confrontación política en el mundo o no se incluye en los costos el flete", apuntó.

Las actividades extractivas de crudo generan empleo, reconoció López Obrador, en vez del desplazamiento que han sufrido entidades como Tabasco.

"Tabasco es de los estados con más empleo", apuntó.