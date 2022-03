https://mundo.sputniknews.com/20220303/las-sanciones-contra-rt-y-sputnik-siguen-sumando-rechazos-en-america-latina-1122596261.html

Las sanciones contra RT y Sputnik siguen sumando rechazos en América Latina

Las sanciones contra medios rusos y periodistas vinculados a ellos siguen generando reacciones en América Latina, donde varias organizaciones sumaron su voz a la condena contra las medidas que consideran discriminatorias.A la postura ya expresada por la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc), capítulo latinoamericano de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que agregó que "los pedidos de censura y los señalamientos arbitrarios" contra los periodistas "lejos de incidir en la resolución del conflicto, estigmatizan a los trabajadores de prensa y atentan contra la libertad de expresión".El 1 de marzo, luego de que Twitter comenzara a etiquetar las cuentas personales de periodistas que se desempeñan en medios como RT y Sputnik como "medios afiliados al gobierno" de Rusia, la Fepalc había señalado que estas prácticas "son una violación a la libertad de expresión y al ejercicio libre del periodismo, pilares fundamentales de la democracia".La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), por su parte, añadió en una declaración su "más absoluto rechazo y condena" a la decisión de Twitter de etiquetar periodistas —medida que afectó, entre otros, a un periodista uruguayo—, lo que consideró una manera de "someter al escarnio a varios periodistas de Uruguay y de la región identificándolos en sus cuentas personales como 'medios afiliados al gobierno' de Rusia".Para el gremio de periodistas de Uruguay, el etiquetado "no solo es muy problemático sino que también es abusivo e injusto".En diálogo con la agencia de noticias argentina Télam, el experto en comunicaciones argentino Martín Becerra consideró que el etiquetado a los periodistas podría ser reclamado ante la Justicia porque "la decisión de la plataforma afecta el derecho a la identidad, a la honra y a la propia imagen; el derecho del consumidor (Twitter abusa y altera sin aclaración previa ni 'derecho a defensa' de los términos del servicio en estos casos); el derecho a la libertad de expresión de los etiquetados y también de sus audiencias/ destinatarios, ya que alteran el encuadre de sus contenidos, su acceso y su visibilidad porque el algoritmo les resta visibilidad".La especialista en política y tecnología Natalia Zuazo dijo a Télam que, mientras otras plataformas tienen criterios claros para este tipo de medidas, Twitter mantiene "una política muy errática" al respecto, algo que se vio, por ejemplo, en la sanción a las cuentas de Donald Trump.Las sanciones a RT, en cuestiónEl sindicato uruguayo APU también condenó la resolución de la empresa de telefonía estatal de ese país Antel que retiró de su plataforma de streaming Vera TV las emisiones del canal de origen ruso RT, tras considerarlo un canal de "propaganda" al servicio de Rusia.Para APU se trata de un "acto de lisa y llana censura estatal a un medio de comunicación internacional que difunde información de una de las partes en el conflicto en cuestión"."El Estado uruguayo, a través de la decisión de Antel, se hace eco de la actitud asumida por otros países (como los integrantes de la OTAN, que también son parte del conflicto) que consideran que RT y otras señales rusas son generadoras de desinformación", añade la declaración.La postura de la telefónica uruguaya generó críticas dentro del propio oficialismo uruguayo, como la del líder del partido Cabildo Abierto —integrante de la coalición de Gobierno— Guido Manini Ríos.La discrepancia con la medida alcanza al propio presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, que entrevistado por la emisora El Espectador aclaró que no tiene "nada que ver con la decisión de Antel" y que no comparte la resolución.El mandatario de Uruguay admitió incluso que sigue la cuenta de RT en Twitter.Las sanciones contra RT y Sputnik en varios países, especialmente en Europa, también ameritaron el rechazo del canciller cubano Bruno Rodríguez, que sostuvo que "al intentar amordazar a medios rusos, grandes empresas tecnológicas han decidido coartar el acceso a la información de millones de ciudadanos del mundo, etiquetar arbitrariamente a periodistas y limitar acceso a servicios y tecnologías de la información y las comunicaciones"."Paradójicamente, esas mismas empresas amparan la difusión de noticias falsas, la manipulación de la información y la proliferación de mensajes discriminatorios y de odio Es demasiada la hipocresía de los poderosos que mueven todas las armas disponibles para su propio beneficio", complementó.

