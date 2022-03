https://mundo.sputniknews.com/20220303/la-ue-suspende-el-pacto-de-estabilidad-hasta-2024-italia-suspira-con-alivio-1122605608.html

La UE suspende el Pacto de Estabilidad hasta 2024, Italia suspira con alivio

ROMA (Sputnik) — La reciente decisión de la UE sobre la suspensión del Pacto de Estabilidad podría aliviar la presión sobre la economía italiana, que se... 03.03.2022

internacional

europa

Sanciones europeas e italianas por la "operación militar"La reacción de la Unión Europea a la "operación militar rusa" en Ucrania fue durísima. Además de cerrar el espacio aéreo a las aerolíneas rusas, bloquear las operaciones del Banco Central y de varias otras instituciones financieras, las autoridades europeas sancionaron muchas empresas de Moscú, poniendo en vilo una buena parte del comercio bilateral.Por otra parte, se van de Rusia innumerables compañías europeas. En el caso particular de Italia, la empresa energética ENI anunció que renunciaría a su cuota del 50% en el gasoducto Blue Stream, por el cual se transporta el gas de Rusia a Turquía. A su vez, Intesa Sanpaolo, el mayor banco italiano, congeló su préstamo para Arctic LNG-2, un enorme proyecto de extracción de gas que se realiza en la zona ártica de Rusia.La inflación atenaza la economía italianaPor supuesto, todas estas medidas no solo repercutirán en la economía rusa, sino también en la italiana, que aún no se recuperó de los efectos de la pandemia del COVID-19 y ahora deberá enfrentarse con los fuertes desequilibrios en el comercio internacional generados por el conflicto en Ucrania.Además, en los últimos meses Italia se está enfrentando con un aumento imparable de la inflación. En diciembre de 2021 se situó en 3,9% en términos anuales y el mes siguiente alcanzó un 4,8%. Las estimaciones preliminares del Instituto Nacional de Estadística (Istat) para febrero son aún más preocupantes: el índice nacional de precios al consumo saltó al 5,7%, un nivel jamás visto desde noviembre de 1995.El factor principal en la inflación es el encarecimiento de los bienes energéticos, que en febrero de 2022 resultaron un 45,9% más altos respecto al mismo mes del año anterior. La inflación afectó, en primer lugar, a la luz y el gas de red para uso doméstico, cuyos precios casi se duplicaron en comparación con un año atrás.Deuda pública y déficit presupuestarioTodo esto se traduce en un crecimiento sensible de las facturas para hogares y empresas. El Gobierno destina miles de millones de euros para limitarlo, pero sus intervenciones tienen un efecto bastante modesto y, al mismo tiempo, pesan sobre las finanzas del Estado.Según los cálculos del Istat, en 2021 el déficit público se redujo hasta un 7,2% del PIB, frente al 9,6% del año anterior, marcado por el tsunami de la pandemia. La deuda pública también se está alejando poco a poco de los valores máximos de 2020, cuando rozó el 156% del PIB.Para el año en curso, el Gobierno previó una reducción de la deuda de hasta el 149,4%, mientras el déficit debería disminuir hasta 5,6%. Sin embargo, estos planes podrían verse alterados por el brusco cambio de la situación geopolítica, que ya hizo subir los precios del gas y el petróleo a niveles récord.Reacción de BruselasAntaño tales cifras habrían generado descontento en Bruselas, porque superan con creces los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, según los cuales el déficit presupuestario no debe superar el 3% del PIB y la deuda pública tiene que ser inferior al 60% del PIB, mientras los países infractores están sujetos a sanciones.Sin embargo, la Comisión Europea desactivó el Pacto tras el estallido de pandemia y el pasado noviembre el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, anunció que la suspensión se mantendría en 2022 para no socavar la recuperación económica de los países de la UE.Este jueves la Comisión Europea dio un paso más en la misma dirección, declarando que los criterios del Pacto permanecerán inactivos, incluso en 2023. Según explicó Gentiloni, esta decisión fue dictada por el impacto económico del conflicto en Ucrania, que "debilitará, por supuesto, nuestra recuperación y expansión económica, pero no la hará descarrilar".Con la pandemia antes y el conflicto armado ahora, en los últimos dos años, Europa no para de encontrarse con los "cisnes negros", a saber, acontecimientos poco probables, pero muy graves que lo sacuden todo. En el escenario actual reinan la imprevisibilidad y la incertidumbre, haciendo obsoletos instrumentos como el Pacto de Estabilidad, que hace unos cuantos años se consideraba uno de los pilares, en los que se basaba la economía europea.

Aleksandr Dunáev

Aleksandr Dunáev

