La portavoz de la Cancillería rusa arruina las 'fake news' de Occidente sobre Ucrania

03.03.2022

Según la diplomática, el gran artífice del presente conflicto armado de escala en el este de Europa es EEUU, país que no ocultaba su protagonismo en el golpe de Estado en Ucrania en 2014, donde la política discriminatoria del régimen golpista provocó la separación de Crimea y el levantamiento popular en Donbás.Un levantamiento al que Kiev respondió con un auténtico "genocidio", según Zajárova, al indicar que la llamada 'operación antiterrorista' en el Este de Ucrania se saldó con más de 13.000 muertos, entre ellos más de 100 niños, fruto de los ataques indiscriminados a civiles en Donbás.Al mismo tiempo, en vez de propiciar el arreglo diplomático del conflicto, tal y como establecían los acuerdos de Minsk, EEUU y sus socios estaban suministrando a Kiev enormes cantidades de armamento, empujando al régimen de Volodímir Zelenski a optar por la fuerza en Donbás, al tiempo que se aceleraron los planes para la adhesión de Ucrania a la OTAN, ante lo cual Rusia no tuvo otra opción que intervenir, tras 8 años de insistir en la vía del diálogo.Zajárova también subrayó que las sanciones de Occidente no son una realidad nueva, sino que se vienen implementando desde hace muchos años, tanto contra Rusia, como también contra un sinnúmero de naciones alrededor del mundo, donde el objetivo es doblegar a los países 'desobedientes', aunque sea a costa de la estabilidad y seguridad internacional.Además, la portavoz de Exteriores de Rusia se mostró perpleja ante el supuesto apego de Occidente a la libertad de expresión, donde la prohibición de los medios internacionales rusos, Sputnik y RT, en la Unión Europea, entre otros acosos que están sufriendo en países como EEUU, así como el silencio ante el asesinato de periodistas rusos en Ucrania, le quita el derecho a hablar sobre el tema.

