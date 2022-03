https://mundo.sputniknews.com/20220303/esta-es-la-cientifica-uruguaya-que-firmo-como-jugadora-profesional-de-rugby-en-italia-1122615958.html

Esta es la científica uruguaya que firmó como jugadora profesional de rugby en Italia

Combinar dos profesiones muy demandantes puede parecer imposible. La dificultad es aún mayor cuando se trata de áreas donde ejercen pocas mujeres. Para María Eugenia Cruces esto no fue un impedimento y, gracias a su persistencia, hoy vive un sueño a nivel profesional.

La uruguaya María Eugenia Cruces, de 28 años de edad, es Licenciada en Bioquímica. Se recibió a los 21 años y luego cursó una Maestría en Biología Molecular y Celular.En paralelo, jugaba al rugby. Comenzó como un hobby pero llegó a la capitanía de Las Teras, la selección uruguaya de rugby femenino. Luego partió a Europa.Cruces pertenece a una nueva generación de científicas que se ha encontrado con más espacio para las mujeres. A pesar de los avances y los cambios de mentalidad, a su criterio persisten muchos problemas antiguos.En muchos casos, son las propias mujeres a quienes aún les cuesta imponerse en algunos lugares. Algo similar a lo que ocurre en el deporte. Cruces dialogó con Big Bang acerca de las similitudes de ambas disciplinas.Su pasión por el rugby comenzó desde joven, cuando una amiga la invitó a formar parte de un nuevo equipo femenino. Esta abandonó a mitad de camino, pero María Eugenia hizo del deporte parte de su vida.En los meses previos a terminar su maestría en Biología Celular y Molecular, Cruces recibió la propuesta para jugar en Italia junto a su compañera de selección Cecilia Verocai. Si bien ella había comenzado a averiguar ante la posibilidad de irse, no esperaba la oferta del club Calvisano."Estamos súper contentas", sostuvo. Su objetivo actual es disfrutar su primera experiencia en un campeonato europeo. En mayo termina la temporada, regresarán a Uruguay y luego está la posibilidad de regresar a jugar el próximo campeonato. Por este motivo, aún no definió cómo seguirá su carrera científica y prefiere ver cómo la "sorprende" la vida.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

