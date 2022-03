https://mundo.sputniknews.com/20220303/el-primer-ministro-de-peru-descarta-convocatoria-a-una-asamblea-constituyente-1122561572.html

El primer ministro de Perú descarta convocatoria a una Asamblea Constituyente

El primer ministro de Perú descarta convocatoria a una Asamblea Constituyente

LIMA (Sputnik) — El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, descartó este miércoles que el gobierno vaya a promover una convocatoria a una Asamblea... 03.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-03T02:42+0000

2022-03-03T02:42+0000

2022-03-03T02:42+0000

américa latina

perú

pedro castillo

constitución

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1122027162_0:1076:2048:2228_1920x0_80_0_0_ce2733478e47e1946a07a6191d60678b.jpg

"La política ha sido la misma desde el inicio, no promovemos ni vamos a promover la Asamblea Constituyente, pero eso no significa que los ciudadanos no la pueden promover porque es su derecho, así como oponerse a la Asamblea también es un derecho", dijo el funcionario durante una conferencia de prensa en Lima.Asimismo, Torres rechazó que, luego de más de siete meses de gestión, a la administración del presidente Pedro Castillo aún se le quiera calificar de "comunista", como sugieren sus adversarios de la oposición.Castillo asumió la presidencia por Perú Libre (izquierda) en julio de 2021 luego de una campaña en la que prometió cambiar la Constitución por ser "neoliberal" y anunciar una economía de corte estatista.

https://mundo.sputniknews.com/20220228/delaciones-ponen-en-apuros-a-presidente-de-peru-y-lo-acercan-a-destitucion-1122414678.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

perú, pedro castillo, constitución