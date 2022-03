https://mundo.sputniknews.com/20220303/el-gobierno-britanico-se-niega-a-vender-su-parte-en-la-corporacion-oneweb-1122563328.html

El Gobierno británico se niega a vender su parte en la corporación OneWeb

El Gobierno británico no planea vender su parte en la compañía de telecomunicaciones OneWeb, declaró el ministro británico de Negocios...

La corporación espacial rusa Roscosmos afirmó que no va a lanzar el 5 de marzo el cohete Soyuz 2.1b con los satélites británicos OneWeb desde el centro espacial de Baikonur si el Gobierno del Reino Unido no se retira de los accionistas de OneWeb, debido a "la posición hostil" del Reino Unido hacia Rusia.Otra condición de Roscosmos para realizar el lanzamiento es que se le presenten garantías de que estos satélites no se utilicen con fines militares.El director general de la empresa, Dmitri Rogozin, precisó que si Roscosmos no recibe tales garantías hasta las 21.30 (18.30 GMT) del 4 marzo, el cohete se retirará del lanzamiento y los satélites se enviarán al centro de montaje.OneWeb planea crear una flotilla de satélites que proporcionará acceso de banda ancha a internet a usuarios de todo el mundo. La flotilla deberá ser desplegada completamente hacia junio de 2022.Según se informó con anterioridad, este año deben realizarse seis lanzamientos del cohete Soyuz desde el cosmódromo de Baikonur y uno, ya llevado a cabo, desde la base espacial de Kurú, en la Guayana Francesa.

reino unido

