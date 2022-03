https://mundo.sputniknews.com/20220303/el-carnaval-paso-como-una-cura-colectiva-en-la-tensa-bolivia-1122558710.html

El carnaval pasó como una cura colectiva en la tensa Bolivia

El carnaval pasó como una cura colectiva en la tensa Bolivia

LA PAZ (Sputnik) — Los barbijos sanitarios cedieron su lugar a las máscaras festivas, o simplemente desaparecieron en las masivas celebraciones del carnaval en Bolivia

bolivia

💬 opinión y análisis

américa latina

carnaval

En no pocos casos, el alcohol medicinal fue desplazado por las bebidas alcohólicas en fiestas que por unos días sacaron al país de su casi tradicional trama de conflictos y tensiones.El carnaval boliviano, desatado desde el pasado jueves 24 de febrero, Día de Comadres, concluyó en gran parte el martes 1 de marzo, Día de Ch'alla o de agradecimiento a la Pachamama (Madre Tierra), pasando por grandes "entradas", corsos y otros desfiles de fin de semana.Pero en muchas ciudades y pueblos la fiesta estaba programada hasta el Sábado de Tentación, como un "corso de corsos" en Cochabamba (centro) o el domingo siguiente cuando grupos folclóricos y comparsas volverán a las calles para el "entierro" del "diablo", el "dios momo" o el "pepino", según las diversas denominaciones del "rey" de la fiesta, hasta el carnaval del próximo año.El investigador de organizaciones no gubernamentales, que publica regularmente artículos en varios medios, sostuvo que el carnaval de este año "resultó especial porque dio salida a muchos ánimos contenidos no solo por la pandemia sino por la crisis política de 2019 y sus derivaciones recientes que aún persisten".BalanceEl ministro de Salud, Jeyson Auza, cuya oficina evitó autorizar las celebraciones arguyendo que la pandemia aún no pasaba, dijo que un posible impacto de contagios carnavaleros no sería confirmado de inmediato.El carnaval, al contrario de lo que dispusieron las ordenanzas municipales que lo autorizaron, fue celebrado por muchedumbres que no observaron el distanciamiento social ni el uso general de mascarillas, destacando también el consumo masivo de bebidas alcohólicas entre los espectadores de los desfiles folclóricos.Las aglomeraciones carnavaleras llegaron cuando el país registraba un sostenido descenso de los contagios, con poco más de un centenar de nuevos casos diarios desde el fin de semana, en lo que fue descrito oficialmente como el final de la cuarta ola de la pandemia."Los festejos han dificultado la aplicación estricta de las medidas de bioseguridad, que ahora hay que retomar para mantener la desescalada de contagios", advirtió Auza.FestejosEl carnaval boliviano arrancó el Día de Comadres, una fiesta estrictamente femenina de la región sureña de Tarija extendida a gran parte del país, en la que se celebra la amistad con intercambios de canastas llenas de panes dulces, frutas y otras delicias que culminan en un gran desfile nocturno de bailes, solo de mujeres.Ese mismo día, se celebró en la ciudad minera de Oruro (oeste) la Jiska Anata, desfile de grupos autóctonos de las provincias que rememora antiguas celebraciones andinas de agradecimiento a la Pachamama por la producción agrícola.En esa ciudad tuvo lugar dos días después la fiesta mayor del carnaval boliviano, la Entrada o desfile folclórico que duró casi 18 horas con participación de medio centenar de grupos folclóricos, destacando las "diabladas", danza que simboliza la lucha entre el bien y el mal y concluye con los bailarines arrodillados ante la imagen de la Virgen del Socavón, en un templo católico levantado en la entrada de una mina.A los "diablos", en el desfile de más de cinco kilómetros reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio de la Humanidad, se sumaron grupos de "morenos" que representan a esclavos africanos de la colonización española y diversas danzas urbanas producto de sincretismo entre los ritmos autóctonos andinos y los traídos por los conquistadores europeos.La fiesta de Oruro fue "un éxito total", dijo la directora de Desarrollo Económico de la Alcaldía de esa ciudad, Milka Condarco, al diario La Razón, destacando la llegada de al menos 300.000 turistas, la ocupación plena de los hoteles y otros negocios que dejaron el equivalente de más de 50 millones de dólares en al alicaída economía regional.El mismo 26 de febrero se vivió en Santa Cruz (este) el corso principal de bailes tropicales y al día siguiente se multiplicaron los desfiles callejeros en el resto del país.La Paz tuvo su propia Anata a fiesta andina el lunes de carnaval, con un interminable desfile de grupos autótctonos rurales que paralizó el centro urbano.El 1 de marzo, Día de Ch"alla, las celebraciones fueron principalmente hogareñas.46 muertosEn el recuento de los daños dejados por el carnaval, la policía dio cuenta de 46 muertes, el doble que en 2021, que atribuyó a diversos incidentes relacionados con las fiestas y el consumo excesivo de alcohol.Destacó un suceso en un pueblo del valle central, en el que un taxista aparentemente ebrio arrolló a una multitud de espectadores de un corso causando al menos ocho muertes y dejando una docena de heridos.Los arrestos y otros sucesos atendidos por la policía superaron también con amplitud los números del año anterior, cuando no hubo oficialmente carnaval pero se registraron también variadas celebraciones, muchas en la clandestinidad.

