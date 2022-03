https://mundo.sputniknews.com/20220303/el-ayuntamiento-de-barcelona-suspende-las-relaciones-institucionales-con-rusia-1122578447.html

El Ayuntamiento de Barcelona suspende las relaciones institucionales con Rusia

El Ayuntamiento de Barcelona suspende las relaciones institucionales con Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — El Ayuntamiento de Barcelona anunció la suspensión de las relaciones institucionales con el consulado de Rusia en la ciudad por la situación... 03.03.2022

españa

barcelona

europa

rusia

La representante del consistorio barcelonés, que difundió la misiva en sus redes sociales, justificó la decisión "en coherencia con la tradición de Barcelona como ciudad de paz y defensora de los derechos humanos".El pasado 25 de febrero, el pleno del Consejo Municipal de Barcelona adoptó por unanimidad una declaración institucional de "condena a la "operación militar" ilegal de la Federación Rusia a Ucrania".El Ayuntamiento pidió el "fin inmediato de las hostilidades" y la retirada de las tropas rusas de Ucrania.Tras constatar que en los últimos días, "la situación en Ucrania no avanza en este sentido", las autoridades de la ciudad decidieron proceder a cortar las relaciones con el consulado, según explican en la carta.Esto implica que el Ayuntamiento no participará en actos convocados por la sede diplomática rusa ni invitará a representantes diplomáticos del país a reuniones y actos.Pese a esta decisión, el consistorio considera que la comunidad rusa "es y sigue siendo parte" de Barcelona y no se dejará de prestar la asistencia técnica necesaria para "garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios consulares".El Ayuntamiento expresó su "esperanza" de que "pronto" se puedan "retomar" las relaciones institucionales con el consulado y sus representantes.

barcelona

