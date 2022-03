https://mundo.sputniknews.com/20220303/eeuu-no-planea-organizar-una-reunion-biden-putin-mientras-haya-tropas-rusas-en-ucrania-1122617992.html

EEUU no planea organizar una reunión Biden-Putin mientras haya tropas rusas en Ucrania

EEUU no planea organizar una reunión Biden-Putin mientras haya tropas rusas en Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU no descarta una posible reunión entre el presidente de Joe Biden y su par ruso, Vladímir Putin, en el futuro, pero no espera... 03.03.2022, Sputnik Mundo

"No puedo hacer una valoración al respecto", dijo la vocera cuando se le preguntó si existe alguna situación en la que Biden se sentaría de nuevo con Putin en persona mientras las tropas rusas estén inmersas en su operación en Ucrania."Ahora mismo están invadiendo un país soberano y siguen aumentando cada día. Nunca vamos a quitar la diplomacia de la mesa. Pero, de nuevo, creo que no es el momento para eso", añadió.La portavoz fue consultada sobre por qué EEUU no descarta una reunión de este tipo.Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, solicitaron ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.El ente castrense reveló que 498 efectivos rusos murieron y 1.597 resultaron heridos desde el comienzo de la operación especial, mientras que las bajas militares del lado ucraniano, según la misma fuente, ascienden a más de 2.870 fallecidos y unos 3.700 heridos.La ONU, por su parte, informó el 1 de marzo de 136 civiles muertos entre el 24 de febrero y el 1 de marzo en Ucrania, incluidos 13 menores.La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que un millón de ucranianos han buscado refugio en países vecinos y advirtió que la cifra podría alcanzar los cuatro millones en las próximas semanas.Numerosos países, entre ellos EEUU, condenaron en términos enérgicos la intervención rusa en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.Este 3 de marzo, las delegaciones de Rusia y Ucrania, durante su segunda ronda de negociaciones desde el inicio de la operación rusa, llegaron a un entendimiento sobre la necesidad de organizar corredores humanitarios para evacuar a la población civil, comunicó el asesor presidencial ucraniano, Mijaíl Podoliak.El delegado señaló que Moscú y Kiev también examinaron la posibilidad de decretar un alto el fuego temporal en los lugares donde se realiza la evacuación.

