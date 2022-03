https://mundo.sputniknews.com/20220303/diversion-y-sexo-el-renovado-entusiasmo-por-los-huacos-eroticos-en-peru-1122620464.html

Diversión y sexo: el renovado entusiasmo por los huacos eróticos en Perú

LIMA (Sputnik) — En enero un monumento que representaba una pieza de cerámica precolombina (huaco) erótica de la cultura Moche fue destruida.

La Municipalidad del distrito de Moche tuvo la idea de erigir el monumento para que sea un atractivo turístico y todo funcionó muy bien.La figura, que reproducía en gran tamaño un huaco con la imagen de un hombre con un pene prominente, se volvió un lugar para que visitantes se tomaran fotos en poses divertidas y creativas.Sin embargo, el monumento fue quemado hasta las cenizas por presuntos grupos religiosos conservadores que vieron en esta celebración libre de la sexualidad una suerte de corrupción a la moral pública, el Ministerio de Cultura rechazó el atentado, y la Municipalidad de Moche, en vez de retroceder, reconstruyó el monumento y agregó cuatro más.Fertilidad antiguaPero, ¿qué son exactamente los huacos eróticos y de dónde surgen? Javier Vásquez es arqueólogo peruano y director de Gestionando el Patrimonio, una consultora en temas de patrimonio y museos. En conversación con la Agencia Sputnik lo explica así: "Estas figuras pertenecen a la cultura Moche que se desarrolló entre los años 100 después de Cristo al 700 después de Cristo, en el norte del departamento de Áncash, en los departamentos de La Libertad, Lambayeque y una parte del departamento de Piura. Lo que sabemos hasta ahora es que estos huacos conformarían un culto a la fertilidad".La zona que ocupó la cultura Moche (costa norte peruana) es sumamente árida, lo que fácilmente puede explicar que para las personas de ese entonces la fertilidad fuese un asunto de suma importancia, pues en el Perú precolombino el concepto de lo fértil estaba atado fuertemente a la tierra y, por tanto, a los alimentos que provee y a la sobrevivencia.En ese sentido, se cree que los moches hacían un paralelismo entre el acto sexual entre hombre y mujer —con el semen como la "semilla" que origina la vida— con el hecho de cultivar la tierra, arrojando semillas y granos que esperaban que prendieran y se originen nuevas plantas y sus consecuentes frutos, es decir el alimento.Transgresión divertidaEn Perú, los huacos eróticos no son asunto nuevo, pero sí es nueva la revalorización y entusiasmo despertado por los monumentos en Moche que, luego del atentado a la primera figura, se erigieron otras ya no sólo con figuras con penes prominentes, sino también con una mujer con una vagina amplia en situación de parto, o con una pareja teniendo sexo.El arqueólogo, así como otros expertos, descarta que los moches hayan querido expresar erotismo con esta piezas cerámicas, pues resulta evidente que no son representaciones de figuras humanas hechas de forma realista sino decantadas hacia lo simbólico, lo que reconfirmaría su carácter de culto hacia lo fértil.Desde luego, esa función ya no la experimentan los peruanos occidentales que se retratan con sus celulares al lado de los monumentos de forma picaresca. Para ellos es una forma de transgresión hacia la moral pacata de una sociedad que, sin embargo, poco a poco logra incorporar a la sexualidad como una parte natural de la vida, tal como hicieron ya sus desprejuiciados ancestros.

