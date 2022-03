https://mundo.sputniknews.com/20220303/convencion-chilena-defiende-los-derechos-digitales-en-la-nueva-constitucion-1122556751.html

Convención chilena defiende los derechos digitales en la nueva Constitución

Convención chilena defiende los derechos digitales en la nueva Constitución

La Constituyente aprobó cinco artículos sobre derechos digitales y ya son 43 normas las que están en el borrador de la nueva Constitución chilena. El derecho... 03.03.2022, Sputnik Mundo

Durante las últimas semanas, el pleno del órgano constituyente ha sometido a deliberación tres informes de distintas comisiones y se han aprobado los primeros artículos de la nueva Constitución. El último texto que fue sometido a la deliberación de la Convención fue el de la comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio.Los derechos digitales en la nueva Constitución"Estamos muy contentos, puesto que se introducen ya, de manera definitiva, en el texto constitucional cuestiones relativas a la conectividad digital, a derechos digitales", señaló el coordinador de la comisión, Ignacio Achurra, en un punto de prensa dado al finalizar la votación en particular de las normas.Fueron aprobados varios artículos que garantizan los derechos digitales en la nueva Constitución. Se destaca que todas las personas tienen derecho al acceso universal, a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación, con "pleno respeto de los derechos y garantías que establecen esta Constitución y las leyes".Además, entre las normas aprobadas se señala que "el Estado tiene la obligación de superar las brechas de acceso, uso y participación en el espacio digital, sus dispositivos e infraestructuras"."Un artículo que yo quisiera destacar, y del cual me siento enormemente contento, es el artículo número 12, que hace referencia al rol del Estado en la promoción, al fomento y la garantía del acceso a las culturas, las artes y los conocimientos"¸ agregó Achurra.Valentina Muñoz, defensora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nombrada por la ONU y activista STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés—, comentó a Sputnik respecto a los artículos de derechos digitales aprobados por la constituyente que "yo creo que es una iniciativa maravillosa, Chile sería pionero en términos de derechos digitales en la Constitución".La joven activista chilena explicó que, si bien es un avance consagrar los derechos digitales en la nueva Constitución, hay otros temas por abordar, como, por ejemplo, la diversidad que existe en torno a los grupos que acceden a los recursos digitales.En la misma línea que señala Muñoz, otro artículo importante y que fue aprobado por el pleno del órgano es el que hace referencia a que "toda persona tiene el derecho a la educación digital, al desarrollo del conocimiento, pensamiento y lenguaje tecnológico, así como a gozar de sus beneficios".La coordinadora de la comisión, Cristina Dorador, hizo hincapié en el artículo 18, que señala que todas las personas, individual y colectivamente, tienen derecho al acceso universal, a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación."Por primera vez vamos a tener en la Constitución temas de culturas y derechos digitales. El artículo 18 ya nos pone en un nivel distinto de discusión constitucional de futuro, puesto que justamente lo estamos viviendo y cómo abordar los desafíos del futuro", señaló Dorador.Los desafíos de los derechos digitalesDe los 43 artículos que ya están en la propuesta de nueva Constitución —es decir pasaron por todos los mecanismos de deliberación y obtuvieron el cuórum de dos tercios tanto en general como en particular en el pleno— cinco tienen que ver con los derechos digitales.Si bien será la nueva Constitución la que consagre los distintos derechos, el Congreso será el encargado de darle una bajada particular y tramitar los distintos proyectos de ley para cada una de estas normas.Valentina Muñoz explicó a Sputnik la importancia de avanzar en las leyes del área digital que están estancadas en el Congreso, de las cuales la más significativa es la ley de privacidad de datos."Creo que eso debe hacer más allá de lo que hay en la propuesta de nueva Constitución, eso es un problema que pasa directamente por el Congreso, puesto que no es el único proyecto que está estancado", agregó.La joven activista explicó que es fundamental el rol que cumplirá el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, especialmente la subsecretaría de Ciencia y Tecnología, con las iniciativas que se están desarrollando.Los artículos que garantizan derechos digitales podrían incrementarse a medida que la comisión de Sistemas de Conocimientos avance en la discusión y deliberación de los siguientes bloques temáticos y puedan presentar los informes para que el pleno de la Convención apruebe o rechace las distintas normas.Finalmente, Muñoz señaló estar "muy contenta con estas normas que se aprobaron para esta nueva Constitución, puesto que es una iniciativa pionera a lo largo de todo el mundo".

