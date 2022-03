https://mundo.sputniknews.com/20220303/colombia-propone-un-grupo-de-urgencia-para-solucionar-la-crisis-de-ucrania-y-rusia-1122557435.html

Colombia propone un grupo de urgencia para solucionar la crisis de Ucrania y Rusia

BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia propone un grupo de urgencia para mediar entre Ucrania y Rusia, como lo aseguró la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez...

Según Ramírez, su objetivo sería garantizar "el cabal cumplimiento de los acuerdos de Minsk, bajo la condición de que cesen de inmediato las acciones militares".Firmados en 2014 y 2015, los Acuerdos de Minsk sentaron las bases para una solución política del conflicto entre Kiev y las milicias prorrusas del este de Ucrania, pero no lograron poner fin a la violencia que dejó más de 14.000 muertos hasta la fecha, según la ONU.La funcionaria colombiana opinó que la operación militar de Rusia en Ucrania se debió a la "nostalgia personal y delirante de un pasado imperial que no volverá".Según la cancillería, 293 connacionales vivían en el país hasta esta semana, de acuerdo con el último registro.Más de un centenar de colombianos fueron evacuados el 1 de marzo y decenas más esperan en la frontera con Polonia para huir del conflicto.Colombia no tiene embajada en Ucrania, aunque para ese país es concurrente su delegación diplomática de Varsovia.

