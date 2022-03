Cero impuestos y privilegios para los empleados: así fomenta Rusia el sector informático

https://mundo.sputniknews.com/20220303/cero-impuestos-y-privilegios-para-los-empleados-asi-fomenta-rusia-el-sector-informatico-1122565642.html

Así, el presidente del país, Vladímir Putin, firmó un decreto que libera a las empresas del sector informático de los impuestos sobre ganancias durante tres años. O sea, hasta el 31 de diciembre de 2024 las compañías informáticas pagarán cero impuestos sobre sus ganancias.Por si fuera poco, durante estos años no se someterán a ningún control por parte de las autoridades.Además, podrán recibir créditos con una tasa de interés subsidiada que no puede superar el 3%. Podrán recibir estos préstamos para financiar sus operaciones actuales o para implementar proyectos nuevos. Adicionalmente, a estas empresas se les otorgarán ayudas adicionales para desarrollar proyectos en el ámbito informático nacionales.Allí no acaban las medidas de fomento para las empresas: se les adjudicarán medios económicos para mejorar las condiciones de vida de sus empleados y para poder aumentar su salario, dice el documento firmado por el mandatario ruso.Las empresas que quieran contratar a especialistas desde el extranjero también lo tendrán más fácil, pues ahora el proceso de legalización de empleados foráneos se ha simplificado para que puedan recibir sus permisos de residencia.Por su parte, los empleados en edad de conscripción al Ejército serán liberados del servicio militar mientras trabajen en el sector informático hasta los 27 años de edad. En términos económicos, se les ofrecerá la posibilidad de recibir hipotecas subsidiadas con una tasa de interés máxima del 5%, lo cual es prácticamente dos veces menos que en era normal antes de la imposición de las sanciones.Al otro lado del mercado, los operadores y compradores de productos informáticos nacionales también recibirán ayudas económicas y otros beneficios.Se prevé que con estas medidas los especialistas informáticos tendrán una mejor motivación para permanecer en Rusia, o elegir una profesión en este sector a la hora de ingresar en centros educativos superiores.

