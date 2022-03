https://mundo.sputniknews.com/20220303/cancilleria-rusa-occidente-no-puede-fingir-que-no-esta-implicado-en-lo-que-ocurre-en-ucrania-1122566497.html

Cancillería rusa: Occidente no puede fingir que no está implicado en lo que ocurre en Ucrania

Cancillería rusa: Occidente no puede fingir que no está implicado en lo que ocurre en Ucrania

Rusia trató de impedir los actuales acontecimientos en torno a Ucrania, pero Occidente prefirió ignorarlo y ahora olvida su responsabilidad, pero no puede... 03.03.2022, Sputnik Mundo

"Todo esto se presenta como una acción rusa largamente esperada y codiciada. Pero es una situación forzada. Es una situación que se ha abordado utilizando todas las posibilidades de negociación, compromisos, explicaciones y aclaraciones. Esto es lo que hay que entender. Forzado, absolutamente forzado. No hay alternativa sólo por la posición de Occidente, que ha estado experimentando tanto políticamente como añadiendo una enorme masa de armas a Ucrania durante muchos años. Eso es todo", diji la portavoz. "Este es el resultado de la política que han llevado a cabo", afirmó Zajárova en el canal de YouTube Solovyov Live. En sus palabras, "pretender que ellos [los países occidentales] no estaban involucrados en esto, pretender que no eran los ideólogos de la confrontación interna ucraniana y de la confrontación de Ucrania, en primer lugar, con Rusia, pretender que no estaban comprometidos en la incitación al odio étnico - no tendrán éxito". El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que, por vez primera, se extienden al presidente Vladímir Putin y al ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, prevén la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.

