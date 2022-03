https://mundo.sputniknews.com/20220303/asi-se-ve-el-lujoso-hotel-en-macao-impulsado-por-una-modelo-mexicana--fotos-1122623212.html

Así se ve el lujoso hotel en Macao impulsado por una modelo mexicana | Fotos

Originaria de Sonora, Deborah Hung no sólo es una abogada y modelo casada con el empresario chino Stephen Hung, sino que también impulsa un lujoso hotel en... 03.03.2022, Sputnik Mundo

Autodefinido como el hotel con mayor oferta de experiencias lujosas, villas espectaculares y una gastronomía de escándalo, The 13 Macao se ubica al sureste de China y en las inmediaciones de Hong Kong, a unas cuatro horas de vuelo desde la capital del gigante asiático, Pekín.El recinto turístico asegura que ofrece una experiencia repleta de lujo, pero con perspectiva artesanal personalizada, con 199 villas diseñadas especialmente para The 13 Macao.Con residencia en Nueva York, la pareja sinomexicana exhibe en sus redes sociales una vida de lujos, fotografías al pie de la Estatua de la Libertad, vuelos en jets privados, recorridos a destinos internacionales como la ciudad inca de Machu Picchu, en Perú, o las pirámides mayas de Chichén Itzá, entre otros episodios.Además, Stephen Hung se define como ciudadano del mundo.En The 13 Hotel el sitio oficial del recinto de descanso asevera que su restaurante ofrece opciones de degustación del vino francés de tradición, además de preparaciones de orientación regional.

