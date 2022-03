https://mundo.sputniknews.com/20220302/violacion-en-grupo-dentro-de-un-automovil-conmociona-a-argentina-1122530501.html

Violación en grupo dentro de un automóvil conmociona a Argentina

Violación en grupo dentro de un automóvil conmociona a Argentina

Un grupo de seis hombres atacó sexualmente a una mujer de 20 años en el barrio porteño de Palermo. Los vecinos fueron quienes intervinieron en la situación y... 02.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-02T16:10+0000

2022-03-02T16:10+0000

2022-03-03T03:23+0000

américa latina

argentina

violación sexual

violación

abuso sexual

palermo

buenos aires

vecinos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1122530937_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_570477e62a8a712b2dcfc74fe6a6dd40.jpg

Los seis detenidos son acusados de abusar sexualmente a una mujer dentro de un automóvil estacionado en el barrio Palermo de la Ciudad de Buenos Aires. Además, según informaron fuentes judiciales a medios locales, se incautaron en el lugar marihuana y pastillas de LSD.La violación ocurrió en la tarde del 28 de febrero dentro del vehículo detenido sobre la calle Serrano y fue denunciado por una comerciante que alertó a la Policía.El juez Marcos Fernández, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 21, interrogará por estas horas a Ángel Pascual Ramos (23 años), Tomás Domínguez (21), Lautaro Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20) y Franco Lykan (24), quienes fueron arrestados el lunes por violar a una joven dentro de un automóvil.La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°48, interviniente en la causa, solicitó la colaboración ciudadana para recolectar filmaciones relacionadas con el caso, a fin de incorporarlas al expediente.La causa se mantiene en estricta reserva por orden del magistrado."Como animales"La comerciante, que trabaja en una panadería, socorrió a la joven. En un primer momento pensó que se trataba de una pareja teniendo relaciones sexuales en la vía pública y a plena luz del día pero luego, junto con su esposo, vieron que otros hombres manoseaban a la chica y la obligaban a practicarles sexo oral.Fue entonces que descubrió "cómo un hombre la estaba ultrajando", explicó.Eran cuatro hombres los que sometían a la joven dentro del vehículo mientras otros dos varones se hallaban fuera y actuaban como 'campana' para evitar que el ataque fuera visto. "Todos abusaron de ella, eran como animales", dijo la testigo.Las sospechas comenzaron cuando, al lado de su local, dos hombres tomaban alcohol, fumaban marihuana y tocaban la guitarra, por lo que el esposo de la mujer les solicitó retirarse del lugar.Como no se iban, se quedaron mirando hacia afuera y vieron lo que sucedía dentro de un Volkswagen Gol.Tras reportar al 911, ambos rescataron a la chica de dentro del auto. La víctima se encontraba en estado de shock y apenas podía ponerse de pie.Luego de la intervención de los vecinos, varios de los hombres agredieron a los presentes e intentaron escapar del lugar mientras otros dos "arrastraban a la chica de los pelos y los brazos".Con palos de escoba y secadores los vecinos defendieron a la víctima antes de que llegara la Policía.Detenidos por violación grupal ante la JusticiaTodos los acusados permanecen detenidos en diferentes seccionales para que no puedan acordar una declaración, a la espera de ser llevados a tribunales donde serán indagados por abuso sexual por el juez en lo Criminal y Correccional 21, Marcos Fernández.En el lugar se recogieron además seis teléfonos celulares y diversas prendas que fueron enviadas al laboratorio para realizar los peritajes correspondientes.También se espera por la declaración de la víctima, que llegó a decir a la Policía que había sido abusada pero no pudo brindar su testimonio debido a la conmoción y un estado de semiinconsciencia por haber sido drogada con alguna sustancia.La joven, que presentaba signos de defensa, recibió el alta del Hospital Rivadavia donde fue atendida y se encuentra junto con sus familiares.La violación en grupo despertó la indignación en Argentina. El martes 1 de marzo, familiares y allegados a la víctima realizaron una movilización en la localidad de Munro, en la provincia de Buenos Aires, para exigir justicia y un castigo que responsabilice a los imputados.Además, vecinos de la zona donde se perpetró la violación mostraron su rechazo con carteles y mensajes, que también aparecieron en las inmediaciones de los domicilios de los agresores.

https://mundo.sputniknews.com/20220125/las-mujeres-no-estan-seguras-en-uruguay-una-violacion-grupal-enciende-las-alarmas-1120744052.html

https://mundo.sputniknews.com/20211112/exfiscal-de-argentina-condenado-por-violacion-ira-la-carcel-pero-de-mujeres-1118165858.html

argentina

palermo

buenos aires

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, violación sexual, violación, abuso sexual, palermo, buenos aires, vecinos