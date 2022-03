https://mundo.sputniknews.com/20220302/ucrania-confirma-la-segunda-ronda-de-negociaciones-con-rusia-este-miercoles-1122520911.html

Ucrania confirma la segunda ronda de negociaciones con Rusia este miércoles

MOSCÚ (Sputnik) — El segundo ciclo de conversaciones con Rusia se celebrará, este 2 de marzo, informó el asesor del jefe de la oficina presidencial ucraniana... 02.03.2022, Sputnik Mundo

En opinión de Arestóvich, las negociaciones no van a tener efecto alguno sobre la postura de Kiev."Nada cambiará, mantendremos nuestras posturas", subrayó.Horas antes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comunicó que la delegación rusa está preparada para continuar las consultas con la ucraniana.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general.Numerosos países condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.El 28 de febrero, las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunieron para negociar en una localidad próxima a la frontera bielorruso-ucraniana. No hubo resultados tangibles al término del encuentro, pero las partes anunciaron que continuarán el diálogo tras una serie de consultas en sus respectivas capitales.

