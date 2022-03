https://mundo.sputniknews.com/20220302/sale-a-la-luz-un-video-inedito-del-ataque-a-las-torres-gemelas-1122502877.html

Sale a la luz un video inédito del ataque a las Torres Gemelas

Sale a la luz un video inédito del ataque a las Torres Gemelas

A más de 20 años del atentado a las Torres Gemelas, un usuario de YouTube compartió un video de aquel fatídico 11 de septiembre de 2001 en Manhattan (EEUU)... 02.03.2022, Sputnik Mundo

Si bien ya hemos visto el impacto del segundo avión en el World Trade Center una infinidad de veces, el nuevo video es verdaderamente escalofriante. Todo comienza en la cubierta de un barco, donde un grupo de turistas mira con estupefacto cómo la primera torre se incendia.De repente, el aturdidor ruido de los motores del segundo avión empieza a escucharse en la grabación. Kevin gira la cámara y es entonces cuando se ve a la aeronave como nunca antes. Todas las personas que están en la escena se quedan enmudecidas contemplando el tramo final que dura varios segundos hasta que el vuelo 175 de United impacta contra la torre sur. Es entonces cuando todos comienzan a gritar al unísono: "¡Oh mi Dios! ¿Qué está pasando? ¡Oh señor mío! ¡Un avión de United acaba de estrellarse! ¡Lo hizo a propósito!".A medida que pasan los segundos, los integrantes de lo que parece ser una excursión comentan: "No quiero ir a ningún edificio público hoy". Un hombre que no puede salir de su asombro detalla: "No he estado en Nueva York durante 23 años, solo vine unos días por una reunión de egresados".El 11 de septiembre de 2001 durante los ataques terroristas perdieron la vida 2.977 personas de 93 nacionalidades, y otras miles resultaron heridas.

