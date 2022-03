https://mundo.sputniknews.com/20220302/rusia-tiene-al-sistema-cips-chino-en-caso-de-exclusion-financiera-total-1122502025.html

Rusia tiene al sistema CIPS chino en caso de exclusión financiera total

BUENOS AIRES (Sputnik) — Si Rusia es totalmente expulsada del sistema financiero global SWIFT, Moscú tiene como alternativa el Sistema Internacional de Pagos... 02.03.2022, Sputnik Mundo

Es de suponer, subrayó, que los estrategas rusos "no se iban a embarcar en esta decisión sin sopesar todos los riesgos".El CIPS entró en funcionamiento el 8 de octubre de 2015 con 19 bancos, tanto chinos como extranjeros, que se establecieron en China continental y 176 participantes indirectos que cubrían seis continentes y 47 países y regiones.Respecto a la discriminación y la prohibición de medios de comunicación rusos, Guzzetti resaltó que "es una demostración palmaria de los límites de la democracia occidental cuando esos medios no están alineados con su discurso"."Respetan la libertad de expresión mientras se diga lo que a ellos les conviene", añadió.También resaltó que hay que difundir con "mucha energía" formas alternativas para seguir escuchando las voces rusas en todo el mundo porque hay pocos canales que tengan tanta calidad en divulgación cultural y ecuanimidad en sus informativos como RT, por ejemplo, consideró.El SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.El presidente de Rusia, Vladímir Putin anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania y dijo que el objetivo era la protección de las personas que "a lo largo de ocho años sufren vejaciones y genocidio por parte del régimen de Kiev", en referencia a la población de la región del Donbás.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra Putin.Numerosos países condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que, por vez primera, se extienden al presidente ruso y al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, prevén la desconexión parcial de la nación euroasiática del SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central del país eslavo.

