https://mundo.sputniknews.com/20220302/partido-de-izquierda-brasileno-se-moviliza-en-cuatro-ciudades-en-defensa-de-rusia-1122501692.html

Partido de izquierda brasileño se moviliza en cuatro ciudades en defensa de Rusia

Partido de izquierda brasileño se moviliza en cuatro ciudades en defensa de Rusia

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Partido por la Causa de los Trabajadores de Brasil (PCO) realizó manifestaciones en varias ciudades de Brasil el martes con el... 02.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-02T02:58+0000

2022-03-02T02:58+0000

2022-03-02T02:58+0000

américa latina

brasil

rusia

operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1122501629_0:240:2924:1885_1920x0_80_0_0_f79fcfd6a627d0dab1cee5c7a05b5aec.jpg

"El objetivo (de las movilizaciones) es demostrar públicamente la solidaridad de la clase obrera y del pueblo brasileño con la acción defensiva de Rusia, que lucha para no ser aplastada por el imperialismo, especialmente por los Estados Unidos", alegó el PCO en la convocatoria de los actos.Las movilizaciones se realizaron frente a la embajada rusa en Brasilia y los consulados en Río de Janeiro (este), Distrito Federal, Minas Gerais (este) y Rio Grande do Sul (sur).Según el PCO, "el gigante país de Europa del Este (por Rusia) ha sido blanco de calumnias en la prensa y hostigamiento sistemático por parte de las naciones imperialistas, que rompieron los tratados firmados en el momento de la reunificación alemana en 1990, extendiendo el brazo armado del imperialismo (OTAN) más allá de Alemania y amenazando con colocar bases militares en la frontera del país".El presidente del PCO, Rui Costa Pimenta, destacó en un video que "algo importante sobre la situación en Ucrania es entender la historia en su conjunto, porque un truco muy bueno es aislar el acontecimiento de todo lo que (en paralelo) está pasando en el mundo (…) y solo se entiende que los rusos de repente -y con ningún motivo- deciden invadir a Ucrania, entonces son monstruos".Pimenta recordó las movilizaciones de índole europeístas ocurridas en Ucrania entre 2013 y 2014, conocidas como Euromaidán, y que llegaron a derrocar al presidente electo Víctor Yanukóvich."El caso de Ucrania fue típico, la cuestión (de 2014) llegó a un determinado punto que se agruparon en las manifestaciones un conjunto de grupos claramente nazis. Es una cosa que hay que percibir. El público brasileño muy mal informado de lo que sucede en Ucrania (…) no sabe de esto", aseguró el dirigente en el video difundido por Causa Operaria TV.Asimismo, recordó que cuando Hitler invadió la Unión Soviética, en 1941, el primer lugar en el que entraron las tropas alemanas fue Ucrania, donde reclutaron a una parte de la población ucraniana que era nacionalista para hacer parte de los escuadrones de exterminio nazis.Según el relato del presidente del PCO, uno de ellos fue el líder nacionalista ucraniano Stepán Bandera (1909-1959), que luego huyó a Alemania y, con la caída del nazismo, terminó en Estados Unidos.Desde el propio partido, informaron que cuatro dirigentes del PCO fueron detenidos en Río de Janeiro durante la manifestación por supuestamente provocar disturbios.El jueves, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Moscú como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev que, según cifras de la ONU, ya causó 14.000 muertes.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial se dirige únicamente a la infraestructura militar de Ucrania y subrayó que la población civil no está en peligro.Moscú afirma que no tiene planes de ocupar Ucrania y que el objetivo de su operación es desmilitarizar y desnazificar el país.

https://mundo.sputniknews.com/20220301/partido-brasileno-declara-apoyo-total-a-rusia-1122484231.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, rusia, operación militar especial de rusia en ucrania