https://mundo.sputniknews.com/20220302/nuevo-rumbo-en-honduras-en-aniversario-del-asesinato-de-berta-caceres-1122544559.html

Nuevo rumbo en Honduras, en aniversario del asesinato de Berta Cáceres

Nuevo rumbo en Honduras, en aniversario del asesinato de Berta Cáceres

El Gobierno toma medidas en favor de los ambiente,

2022-03-02T22:05+0000

2022-03-02T22:05+0000

2022-03-02T22:05+0000

en órbita

honduras

minería

berta cáceres

xiomara castro

pedro castillo

perú

operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1122548174_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_fbd09f1cab2d20222c5231441bb78ee5.jpg

Nuevo rumbo en Honduras, en aniversario del asesinato de Berta Cáceres Nuevo rumbo en Honduras, en aniversario del asesinato de Berta Cáceres

Las organizaciones sociales y de defensa de los recursos naturales del país centroamericano conmemoraron los seis años del homicidio de Berta Cáceres. Se realizaron actividades a nivel local e internacional, y reclamos por Justicia, para recordar a la líder ambiental asesinada por oponerse al funcionamiento de una hidroeléctrica.En el contexto de la fecha de su homicidio, el nuevo Gobierno liderado por Xiomara Castro tomó una medida relevante en favor de los reclamos de los ambientalistas. El lunes 28 de febrero Honduras fue declarado libre de explotación minera a cielo abierto.Según el decreto, la acción del Ejecutivo es "en consonancia con los principios de justicia climática, respeto y protección de los recursos naturales". Se espera que sea ratificado a nivel legislativo en estos primeros días de marzo.José Ramón Ávila, director de la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras, dijo a En Órbita que "la noticia fue recibida con amplia satisfacción".El entrevistado resaltó la importancia de la "abolición de la Ley de Secretos, que restringía informaciones hacia los defensores respecto a la situación del país en términos de expansión de la industria minera"En tanto, las empresas rechazan la medida del Gobierno y un grupo de trabajadores bloqueó la carretera internacional CA 4."Con Aura Minosa tenemos educación de calidad, altos estándares de salud y seguridad", dice una pancarta sostenida por los trabajadores. Esta empresa está instalada en el municipio de Cucuyagua, en el departamento de Copán."Llevará un tiempo y un proceso eliminar la estructura extractivista", afirmó el director de la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras. Y agregó que "será necesario [en este lapso] acompañar a los líderes locales y al Gobierno", en relación con posibles "amenazas" por parte de estas empresas.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el pedido en Perú del presidente Pedro Castillo sobre "respetar el mandato popular", para poder desarrollar su Gobierno a través de las voces de Omar Awapara, director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y del politólogo José Alejandro Godoy.Y además las novedades respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania y sus repercusiones regionales e internacionales.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

honduras

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

honduras, minería, berta cáceres, xiomara castro, pedro castillo, perú, operación militar especial de rusia en ucrania, аудио