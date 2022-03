https://mundo.sputniknews.com/20220302/ministro-de-argentina-apoya-investigar-la-deuda-externa-originada-por-gestion-anterior-1122494812.html

Ministro de Argentina apoya investigar la deuda externa originada por gestión anterior

"Hoy el presidente decidió relanzar (el pedido de investigación) y hay que ser muy firme en ese sentido", señaló Zabaleta a las afueras del parlamento.En su discurso ante la Asamblea Legislativa, plenario de diputados y senadores, el jefe de Estado recordó que ya instruyó a la Procuración del Tesoro para que investigue a las autoridades del Gobierno anterior por tomar un préstamo de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).Zabaleta consideró que el jefe de Estado pudo enarbolar un discurso con el que mirar "al futuro pero sobre las sólidas bases del pasado".Ese pasado significó "una política de endeudamiento que está jorobando mucho a Argentina y que no puede impedir el crecimiento económico".Sobre la deuda contraída con el FMI, el ministro dijo que "alguna vez hay que hacerse cargo de lo que uno firma", sobre todo si "se pone sobre las espaldas de millones de argentinos esta deuda tan pesada que impide, entre otros temas, resolver la inflación".Para ello la justicia debe "acompañar esta investigación con equilibrio y siendo independiente", esgrimió Zabaleta.En ese sentido, pidió que la justicia sea "justa, que no opere ni sea adyacente a los poderes económicos importantes, que entienda que hay una deuda".El ministro de Desarrollo Social, en el cargo desde agosto de 2021, aplaudió la "decisión de salir de una política de endeudamiento feroz que dejó el Gobierno de Macri".Por lo tanto, había que "pedir al Congreso que se sienten y que nos ayuden y acompañen a resolver esta deuda infame que adquirieron en su momento", señaló Zabaleta.Zabaleta aseguró que durante su mandato como alcalde del municipio de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires (este), "no hubo un peso que fuese a ampliar línea de producción, abrir pyme o dar crédito a alguien para comprar una vivienda" de los 44.000 millones de dólares adquiridos por el Ejecutivo de Macri.Ese dinero "se fue a timba financiera, se fue a cuatro o cinco vivos que se fuero del país, por lo que alguien tiene que responder", insistió.Acuerdo con FMIEl ministro rescató, por ello, el acuerdo con el FMI que ultima por estas horas el Ejecutivo y que presentará esta semana ante el Congreso."Aquí viene el acuerdo: necesitamos que lo acompañen, porque va a ser el mejor acuerdo posible", afirmó.Consultado sobre los detalles de ese entendimiento, que implican que el país sudamericano comience a pagar en 2026 y concluya en 2034, Zabaleta señaló que lo "importante es poner un punto de acá a cuatro años para que Argentina pueda crecer"."El FMI tiene que entender que tenemos que crecer para que podamos pagar, y por ello estamos proponiendo un acuerdo con un crecimiento sostenible en Argentina", sostuvo.Respecto a esa mejora económica, el ministro alabó la gestión del Ejecutivo, al destacar que "más del 90% de los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia se han recuperado"."Vemos señales de recuperación en el sector gastronómico, en el sector automotriz, así que todo ese crecimiento se tiene que utilizar para ir adelante", subrayó.Al repasar los logros de su gestión durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente se vanaglorió de que el Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina mejoró 10,3% en 2021, tras una caída de la economía que en 2020 fue del 9,9%.

