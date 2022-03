https://mundo.sputniknews.com/20220302/maduro-afirma-que-con-el-pasar-del-tiempo-el-sistema-interbancario-swift-quedara-caduco-1122548336.html

Maduro afirma que con el pasar del tiempo el sistema interbancario SWIFT quedará caduco

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que su país no depende del sistema interbancario de pagos SWIFT (acrónimo inglés de... 02.03.2022, Sputnik Mundo

américa latina

venezuela

swift

opep

nicolás maduro

Asimismo, Maduro celebró los acuerdos alcanzados en la reunión ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleos (OPEP) y No-OPEP, los cuales aseguró permitirán avanzar hacia un mercado petrolero estable."Celebro los acuerdos de la 26ª Reunión Ministerial OPEP y No-OPEP, que reafirma el compromiso para avanzar hacia un mercado petrolero estable y equilibrado. La vía es y será siempre la recuperación de la economía global, unidos por la construcción de una nueva época post pandemia", expresó Maduro a través de su cuenta de Twitter.Maduro calificó como un crimen la guerra económica contra Rusia tras las sanciones impuestas por Estados Unidos y países de Europa por el operativo especial militar en Ucrania."Miren lo que están haciendo con Rusia, es un crimen lo que están haciendo contra el pueblo ruso, una guerra económica, los sacaron del sistema SWIFT, le cerraron el espacio aéreo, le cerraron todos los vínculos comerciales, les prohibieron el uso del dólar, es una locura lo que están haciendo con Rusia", expresó Maduro durante una alocución transmitida por el canal del Estado, Venezolana de Televisión.Varios países establecieron sanciones contra Moscú, las cuales van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Maduro manifestó que una de las principales formas de guerra de Estados Unidos es la económica.En la madrugada del 24 de febrero el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la supuesta agresión por parte de Kiev.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil y que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra Putin.

