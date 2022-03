https://mundo.sputniknews.com/20220302/joyas-hechas-con-leche-materna-o-pelo-de-bebe-la-empresa-espanola-que-triunfa-en-mexico-1122517388.html

Joyas hechas con leche materna o pelo de bebé: la empresa española que triunfa en México

Joyas hechas con leche materna o pelo de bebé: la empresa española que triunfa en México

02.03.2022

Cuando eres madre, lo habitual es dar el pecho durante seis meses aunque la Organización Mundial de la Salud recomienda extender la lactancia hasta los dos años. Así lo confirma la Asociación Española de Pediatría en un documento en el que afirman que la leche materna es el mejor alimento para el lactante durante los primeros meses de vida.La simbología que rodea a la leche materna es tan especial que algunos piensan en conservarla como un recuerdo para toda la vida. El periodo de lactancia guarda numerosos significados. De hecho, la leche de la Virgen María se alberga como reliquia en numerosas iglesias europeas. Se cree que en la iglesia de la Colegiata de San Lorenzo de Montevarchi de la Toscana, en Italia, aún se conserva su leche dentro de una pequeña ampolla de cristal.La leche materna representa la humanidad y ha sido considerada como el primer alimento perfecto, dado que no tiene desperdicio y tiene una huella de carbono cero. Establece, además, el vínculo tan especial entre una madre e hijo y algunas empresas ya han empezado a confeccionar joyas y accesorios con leche materna para recordar este periodo tan emotivo."Son joyas únicas y para siempre"Es el caso de Anaïs Berna, creadora de Recuerdos con Alma, una marca que confecciona joyas maternales en un pequeño taller de la Comunidad Valenciana y que tiene el propósito de inmortalizar una etapa tan especial como la que se crea entre el bebé y la madre cuando se está en periodo de lactancia. Ella misma es la que se encarga de fabricar accesorios y joyas con dientes, leche materna e incluso cenizas. Sin embargo, estos no son los únicos elementos relacionados con la maternidad que fabrica. También vende joyas de cordón umbilical, "puente de unión" entre mamá y bebe durante muchos meses; joyas de pelito, que incluye el primer corte de pelo del bebé y joyas de dientes de leche, cuando se les caen los primeros dientes. "Son joyas únicas y para siempre", recalca Berna.Sus productos ya han dado la vuelta al mundo y han enviado pedidos a Italia, Alemania y Portugal, aunque el principal país que les contacta es México. "Creo que allí este tipo de joyería es muy popular, pero el coste de la recogida de las muestras y el envío es muy costoso", explica la creadora.ProcedimientoUno de sus elementos estrella es el anillo Aisha, que simboliza una perla en su interior llena de la leche del pecho de la madre. Otro de sus productos más populares es el charm, un tipo de amuleto pequeño que en el mundo de la joyería normalmente ofrece un significado especial para la persona que los lleva.Las instrucciones son sencillas. Primero has de comprar el producto en su web, ella te envía a tu casa unos botes para meter las muestras y un código que te diferenciará del resto de madres. Una vez preparados los tubos, se vuelven a pasar por tu casa para recogerlas y después de tres semanas ya tendrás tu inigualable joya en tus manos.Sin embargo, aunque parezcan joyas delicadas, son muy resistentes. "Pueden caerse al suelo y no tener ningún golpe o arañazo", comenta la creadora. Su durabilidad en el tiempo se debe gracias a un tratamiento para asegurar su persistencia. Lo fabrican con una resina especial que recubre sus accesorios. "Como todas las joyas, estas también requieren de unos cuidados. Son joyas que queremos que duren para siempre, por eso recomendamos tener cuidado con ellas en agua de piscinas, playas… y tener cuidado con los productos químicos, ya que podrían dañar la pieza", concluye.

