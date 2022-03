https://mundo.sputniknews.com/20220302/joe-biden-anuncia-que-eeuu-cerrara-su-espacio-aereo-a-todos-los-vuelos-rusos---1122500526.html

Joe Biden anuncia que EEUU cerrará su espacio aéreo a todos los vuelos rusos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la nueva medida durante su discurso ante el Congreso de dicho país. 02.03.2022, Sputnik Mundo

Al dirigirse a los legisladores estadounidenses, quienes portaban banderines de Ucrania, Joe Biden recordó las medidas impuestas a Rusia, principalmente en cuestiones económicas. El conflicto que se vive en Ucrania, dijo, ha generado que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, esté "bajo los ojos del mundo" como nunca antes. Asimismo, el presidente estadounidense aseveró que Rusia subestimó la respuesta de Occidente ante la decisión de lanzar una operación militar especial a territorio ucraniano. "Fue una decisión premeditada y no provocada. Pensó que Occidente no iba a responder. Pensó que nos iba a dividir", señaló Biden sobre el mandatario ruso. De acuerdo con Vladímir Putin, la operación que se lanzó busca la "desnazificación" de Ucrania. Biden recordó que Estados Unidos está apoyando a Ucrania con ayuda económica, militar y humanitaria y reafirmó que no enviará tropas a territorio ucraniano; sin embargo, dijo, se defenderá a los países miembros de la OTAN."Junto con nuestros aliados, brindamos apoyo a los ucranianos en su lucha por la libertad. Asistencia militar, asistencia económica, asistencia humanitaria y continuaremos ayudando al pueblo ucraniano mientras defiende a su país", sentenció.

