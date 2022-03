https://mundo.sputniknews.com/20220302/gobernador-de-puerto-rico-retira-nombramiento-de-un-juez-tras-careo-1122502714.html

Gobernador de Puerto Rico retira nombramiento de un juez tras careo

Gobernador de Puerto Rico retira nombramiento de un juez tras careo

SAN SALVADOR (Sputnik) — El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, retiró el nombramiento de Roberto Rodríguez Casillas como juez asociado del Tribunal... 02.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-02T03:55+0000

2022-03-02T03:55+0000

2022-03-02T03:55+0000

américa latina

puerto rico

pedro pierluisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106465/64/1064656475_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_81805dec933eceda5ae1328161e6f64d.jpg

"Ante la falta de respeto y consideración extrema de parte del Senado hacia el juez Rodríguez Casillas, he tomado la decisión de retirar su nombramiento", escribió el gobernante en la red social Twitter.Pierluisi postuló al magistrado el 9 de enero de 2022, pero el presidente del Senado, José Luis Dalmau, negó que llenar la silla vacante desde diciembre de 2020 fuera una prioridad."Lo mínimo que tenía que hacer el liderato del Senado de Puerto Rico era conceder una vista pública en la que se dilucidara su designación en sus méritos y tuviera la oportunidad de contestar las preguntas de los miembros del Senado sobre su trasfondo profesional y personal", consideró Pierluisi.Rodríguez Casillas lamentó el martes que el Senado no le haya dado la oportunidad de ser escuchado en una vista pública y que el país lo conociera y determinara si tenía o no los méritos para llegar al máximo foro judicial.El gobernador también tachó de incomprensible la acción del Senado de no avalar el nombramiento de Enrique Volckers como director de la Oficina de Servicios de Innovación y Tecnología.

puerto rico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

puerto rico, pedro pierluisi