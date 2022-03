https://mundo.sputniknews.com/20220302/envio-de-armas-a-ucrania-divide-al-gobierno-de-coalicion-espanol-1122545174.html

Envío de armas a Ucrania divide al Gobierno de coalición español

Envío de armas a Ucrania divide al Gobierno de coalición español

BARCELONA/BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso de los Diputados que España enviará armamento a Ucrania al... 02.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-02T20:42+0000

2022-03-02T20:42+0000

2022-03-02T20:42+0000

españa

💬 opinión y análisis

ucrania

conflicto en el este de ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

entrega de armas

🛡️ zonas de conflicto

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1121995266_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fe62e84dcb1f51a6742927414f170ada.jpg

"A una amenaza europea, debemos dar una respuesta europea, coordinada, unida. (...) Pero, como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del Gobierno de España a este respecto y para mí y para el Gobierno de España es tan importante, tan fundamental, la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo", manifestó Sánchez solemnemente desde la Cámara Baja del Parlamento.La decisión puso fin al cruce de opiniones que había surgido en los últimos días por el rechazo al envío unilateral de armamento por parte de España.El debate se avivó después de que el 28 de febrero por la noche, en una entrevista en horario de máxima audiencia y ante las insistentes preguntas del entrevistador, Sánchez limitara la aportación española al marco del fondo europeo de la paz.Esta postura fue muy comentada en los medios de comunicación, que la compararon con la iniciativa de otros países como Alemania, Italia o los vecinos Francia y Portugal.El socio disconformeEl anuncio de Sánchez fue aplaudido por decenas de diputados, pero obtuvo el curioso silencio de varios integrantes del Ejecutivo, los de la formación izquierdista Unidas Podemos.Su portavoz, Pablo Echenique, replicó al presidente "con toda la lealtad y respeto" y "estando de acuerdo con la inmensa mayor parte" de su discurso que "el envío de armas de España o cualquier otro país es un error"."Es un error porque no es eficaz para acabar con el conflicto", aseguró el parlamentario, que justificó que su partido apuesta por las vías "pacíficas y diplomáticas".Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, criticó una medida que, a su juicio, significa "contribuir a la escalada bélica" y que puede llevar a un "escenario muy peligroso de conflicto mundial".No es la primera vez que Unidas Podemos muestra públicamente sus diferencias con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez.Ante la repercusión mediática que tuvieron las discrepancias, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, salió a los pasillos del Congreso para asegurar que Sánchez cuenta con "todo el apoyo" de su formación.La oposición respaldaEl cambio de opinión de Sánchez pilló por sorpresa a la portavoz del principal partido de la oposición, la diputada del Partido Popular (PP) Cuca Gamarra (Partido Popular).A continuación, Gamarra deseó que el cambio anunciado por Sánchez "sea la hoja de ruta que, a partir de ahora, va a seguir el Gobierno de España", y pidió al presidente concreción en un regate dialéctico que tuvo que preparar sobre la marcha durante la sesión.El resto de los grupos relevantes —nacionalistas vascos y catalanes y liberales de Ciudadanos— también mostraron su apoyo a la medida del Ejecutivo.Desde Esquerra Republicana de Catalunya, el diputado independentista Gabriel Rufián recordó la Guerra Civil española (1936-39) y señaló que si la comunidad internacional hubiera ayudado entonces a los antifascistas "seguramente hoy Franco sería simplemente un golpista olvidado por la historia y este [España] un país mucho mejor".En su exposición inicial, el presidente español había recurrido al gran eslogan antimilitarista que resonó con fuerza en las calles de España en el año 2003: "el 'no a la guerra' de Irak es el no a la guerra de Putin", afirmó en el Congreso.Trataba así de convencer al Parlamento de un país con un pasado de movilizaciones pacifistas, y donde la entrada en la OTAN en el año 1982 generó tantas dudas que hubo que organizar un referéndum cuatro años después, al calor de un intenso debate social.Casi 40 años más tarde, España organizará una cumbre de la OTAN este junio en Madrid y la mayor parte de las fuerzas políticas respaldaron el envío de armamento a Ucrania.

https://mundo.sputniknews.com/20220227/pedro-sanchez-habla-con-zelenski-para-trasladarle-el-apoyo-de-espana-1122360009.html

https://mundo.sputniknews.com/20220302/la-oposicion-a-la-otan-en-espana-el-contexto-geopolitico-dificulta-la-expresion-de-su-mensaje-1122468604.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💬 opinión y análisis, ucrania, conflicto en el este de ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania, entrega de armas, 🛡️ zonas de conflicto, ue