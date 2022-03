https://mundo.sputniknews.com/20220302/embajada-de-ucrania-en-mexico-exhibe-su-verdadera-cara-nazi-1122537890.html

Embajada de Ucrania en México exhibe su verdadera cara nazi

Embajada de Ucrania en México exhibe su verdadera cara nazi

El Gobierno de Ucrania ha vuelto a demostrar su verdadera cara nazi al permitirse su Embajada en México un comentario racista dirigido al periodista capitalino...

Además de demostrar que los 'bombardeos indiscriminados' y otros 'atropellos' de Rusia en Ucrania son una falacia –donde Kiev y sus patrocinadores llegan a usar las imágenes de sus atrocidades en Donbás, afirmando que fueron tomadas en las ciudades ucranianas ‘destruidas’ por Moscú–, el periodista mexicano también puso de relieve una auténtica cacería que viven los medios opositores en Ucrania. En este contexto, mencionó el cierre de "tres canales de TV: 112 Ucraina, ZIK, News One", así como la censura contra el "medio digital Strana Ua".Una denuncia que colmó la paciencia de la Embajada ucraniana, quien dirigió a Infante Carrillo la siguiente pregunta: "¿Te pagan en rublos o en tamales?". Un comentario que muchos lo señalaron de ser "racista" y hasta exigieron la retirada del personal diplomático ucraniano de México. "Ucrania no sólo tiene un problema con los rusos, ahora también lo tiene con los mexicanos", escribió indignado un internauta.El asunto llegó hasta el presidente de la nación latinoamericana, Andrés Manuel López Obrador, quien repudió que haya gente a quienes "les sale su racismo".En declaraciones a Sputnik, Infante Carrillo se mostró firme en seguir desmintiendo "una narrativa que claramente está falsificando con fines políticos" la verdad sobre el conflicto ucraniano, subrayando que fue provocado por EEUU a partir del golpe de Estado en 2014."El periodista debe de informar la verdad", subrayó el comunicador, al expresar su rechazo a la censura occidental contra los medios internacionales rusos."Sputnik y RT han sido víctimas de la propaganda, no son propagandistas, tal y como se está demostrando hoy con este conflicto y cómo están actuando los medios de comunicación occidentales", indicó Infante Carrillo, al sentenciar que a Occidente sólo le interesa aquella ‘libertad de expresión’ que no sea contraria a su narrativa.

