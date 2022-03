https://mundo.sputniknews.com/20220302/el-inventor-espanol-de-un-bunker-que-abandono-la-idea-ahora-veo-lo-que-puede-pasar-y-me-rio-1122538832.html

El inventor español de un búnker que abandonó la idea: "Ahora veo lo que puede pasar y me río"

El inventor español de un búnker que abandonó la idea: "Ahora veo lo que puede pasar y me río"

Jonatan Bosque pensó en un posible ataque nuclear o en el colapso energético hace más de una década. Ahora ve lo que está ocurriendo en el mundo como una... 02.03.2022, Sputnik Mundo

"A los pioneros siempre se les subestima", afirma Jonatan Bosque. Este barcelonés de 41 años se considera uno de los adelantados en una idea que ahora no es tan disparatada. Hace más de una década diseñó un búnker donde habría posibilidad de refugiarse en caso de amenaza nuclear, desabastecimiento, desastres naturales o incluso colapso energético. Le tomaron por loco, perdió el respaldo que inicialmente tenía y terminó desistiendo. Estos días, con la guerra en Ucrania, las alarmas de ataques a otros niveles y los peligros medioambientales, aquel boceto no parece ninguna tontería.De hecho, él lo piensa y se ríe. "Sabía que tarde o temprano pasaría. Y, sinceramente, me hace gracia", comenta a Sputnik desde Manchester. No tiene, según incide, ninguna herida abierta. Lleva en Reino Unido unos 10 años y ha abandonado esa preparación para el apocalipsis para trabajar "tranquilamente" en una empresa de logística. Pero aún tiene recuerdos vívidos de aquella época en la que pretendía confeccionar un refugio ante el apocalipsis.Viene de lejos. Según rememora, en 2008, con el nacimiento de su hijo, empezó a preocuparse por este desenlace atroz del planeta. Sintió el miedo como padre y se le juntó otra circunstancia: “Estaba en paro en Madrid. Me quedé dos años leyendo sobre todas las teorías conspiranoides en casa”, explica. Leyó las predicciones de Patrick Geryl, que vaticinó el fin del mundo en 2012 atendiendo a unos escritos mayas.Montó con ese sustrato el Grupo de Supervivencia de España 2012, que no era más que un grupo de interesados en estos asuntos. Se comunicaban en foros, montaron un programa de radio “antes de que existieran los podcast” y llegaron a poner una cuota para ser miembro: 15 euros al año. Con esta premisa, aumentaron su radio de acción: de leer ensayos a redactarlos o incluso a buscar alternativas.Con una web y esa pequeña comunidad, de unas 200 personas, dieron el siguiente paso: construir un búnker. Pidieron consejo a Antonio Alcahud, un experto en la materia. Y pasaron a lo serio: bocetos, permisos, dinero.“Nos planteamos hasta los montes de Drankesberg, en Sudáfrica, porque están a más de 2.000 metros y protegen de una ola gigante”, esgrime. Luego, las expectativas bajaron: se movieron por la sierra de Madrid o por la de Granada. También miraron en Zaragoza, donde residía uno de los componentes más activos de la asociación. Pero empezaron los problemas: “En los momentos clave, la gente no quería pagar, o se echaba para atrás. Incluso creo, y no me gusta decirlo, que se infiltró alguien del Gobierno para saber qué hacíamos y desanimarnos”, avanza.Poco a poco, los ánimos se desvanecían. A él, el proyecto se le mezclaba con la coyuntura social (plena crisis económica) y la familiar: su mujer no aguantó más y se marchó a Mallorca con su hijo. “La situación era muy mala. Había familias con niños y no estaban dispuestos a pagar 3.000 euros por tener derecho a búnker”, reflexiona. La cantidad, además, variaba: “Si el refugio era de 50 metros cuadrados, se ponía por familia 1.200 euros. Si era de 100, pues más. Reunir entre todos 150.000 euros no era difícil. Probablemente no pase nada nunca. Pero el día que haga falta, te metes”.Había más inconvenientes. Las fincas para emplazarlo debían constar como edificables, y eso aumentaba el precio a los 20.000 o 50.000 euros. En las opciones más baratas, sin licencia, tenían que engañar diciendo que pensaban poner vides o una secadora de jamón. Un búnker es considerado vivienda o zona de protección militar y necesita más burocracia. “A los funcionarios les hacíamos la trampa, pero luego sería imposible negarlo”, arguye quien puntualiza que desecharon el modelo de Artahud y se decantaron por algo más sencillo de “acero corrugado” inspirado en el metro de Londres.Su idea, por tanto, se desinfló. Él se fue a Inglaterra, se enamoró de nuevo y siguió, como mero curioso, esa parte de la realidad que parecía oculta en los medios. Hasta que, una noche, le escribió su expareja. “Me parecía extraño. No porque no tuviéramos relación, pero por las horas y porque me preguntaba si estaba bien, Yo no sabía a qué se refería, pero era porque en Cuarto Milenio, el programa de televisión, me estaban poniendo a caldo”, arguye.Iker Jiménez, el conductor de ese espacio audiovisual sobre hecho paranormales, hablaba con Antonio Alcahud sobre la idea de Jonatan Bosque y le tachaban de estafador. “Me dio tanta rabia la mentira y que no me llamaran para defenderme que me puse a escribir un libro”, relata. Ya tenía un par de novelas, pero con esto dio un giro. El título, ‘Cómo sobrevivir al juicio final’. “Es el que más he vendido y explico todo esto, mi historia y la verdad de esas acusaciones”, confiesa.Entre medias, llegó otro obús. Peor que los temidos bajo tierra. Con Irene, su nueva compañera, estaba volviendo de cenar por una carretera de Reading, donde vivía, y tuvo un accidente. “Dos coches iban haciendo una carrera. Había llovido, como de costumbre, y uno de los conductores perdió el control. Estábamos al lado de nuestra casa, a 32 pasos. El vehículo nos llevó por delante. Ella murió en el acto. A mí me quedaron algunas secuelas”, narra sin extenderse.Otro revés. Bosque ya cargaba con mucho peso encima como para empeñarse en nada más. Así que mantuvo su empleo, siguió informándose de estas “cosas para friquis” y se dedicó a observar cómo sus ideas iban calando en más gente. “Entonces no había tanta red social ni estaba tan extendido”, apunta, “pero ahora ya hay quien tiene un búnker en su casa, se habla de tormentas solares o ¡ha habido una pandemia!”.Bosque, sin embargo, ya no se centra en eso: “Estoy rehabilitado”, avisa. Sigue con su horario fijo, con sus aficiones por la pluma (está escribiendo otra novela sobre “relaciones tóxicas”) y de refugios antinucleares solo habla con su hijo. “Tiene 14 años y farda de que sabe. Yo le pregunto por lo de Ucrania y me cuenta cosas”, afirma. Si hubiera un “pepinazo”, arguye, al menos tendría cierta base de cómo actuar.“Todo lo del búnker me sirvió de aprendizaje. Estoy entrenado. Ya he comprado pastillas potabilizadoras o he sabido cómo tener productos por si acaso. Porque hemos visto con el COVID-19 lo poco que sabemos. ¡Mira cómo estaban las estanterías del supermercado el segundo día!", advierte Jonatan Bosque, feliz por haber sido la punta de lanza de un proyecto que, aunque no saliera, le dio tablas y le preparó para un posible futuro complicado. “Veo cómo está yendo todo, miro mi libro y pienso ‘ya lo decía yo’. Aunque a los pioneros nos tomen por locos”.

