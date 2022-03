https://mundo.sputniknews.com/20220302/el-gas-adicional-argelino-para-la-ue-no-fluira-hacia-espana-y-no-podra-suplir-al-suministro-ruso--1122524148.html

El gas adicional argelino para la UE no fluirá hacia España y no podrá suplir al suministro ruso

El gas adicional argelino para la UE no fluirá hacia España y no podrá suplir al suministro ruso

El gigante magrebí está dispuesto a aumentar el aporte de gas natural y licuado a través del gasoducto Transmed y cargado en buques metaneros. Pero el... 02.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-02T16:04+0000

2022-03-02T16:04+0000

2022-03-02T16:04+0000

españa

argelia

europa

áfrica

gas

gasoducto

ue

teresa ribera

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1122531290_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_3a62bf2236582ad794ca48786425c2d4.jpg

El Gobierno de Argelia ofrece más gas a la Unión Europea para que pueda limar su dependencia de Rusia, pero remarca que lo hará a través del gasoducto que mantiene con Italia y no con los que llegan hasta España. Su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado la disposición argelina para aumentar los abastos de gas a la Unión Europea en caso de que el suministro desde Rusia se corte a consecuencia del conflicto armado en Ucrania.Ribera afirma haber sostenido a tal fin diversos contactos con este país en los últimos días, pero ha reconocido que la cuestión no se podrá materializar "de un día para otro". La compañía estatal argelina Sonatrach está dispuesta a insuflar un aporte energético adicional, dada la incertidumbre sobre el futuro de los suministros rusos. Pero, en cualquier caso, no podrá suplir los volúmenes que todavía llegan a la UE, en torno a un 40% de lo que consume.El aporte se realizará mediante el gasoducto Transmed, una infraestructura que partiendo de Argelia, atraviesa Túnez, llega a Sicilia y desde allí conecta con la Italia continental, donde una extensión entrega el combustible hasta Eslovenia. Sonatrach se reafirma como proveedor fiable para Europa y su director ejecutivo, Toufik Hakka, ha declarado que la compañía apoyará a sus socios europeos en caso de una "situación difícil".Tras las declaraciones de Hakka, el ministro de Exteriores de Italia, Luigi Di Maio, se desplazó de forma urgente hasta Argelia para recabar más detalles y negociar con su homólogo argelino, Ramtane Lamamra, y el ministro de Energía y Minas, Mohamed Arkab. En todo caso, el alto ejecutivo argelino sostiene que Sonatrach está lista para bombear más gas a la UE siempre que tenga excedentes en su haber, una vez satisfechas las necesidades internas del país y las obligaciones contractuales con otros países, entre los que figura España.El gasoducto Transmed tiene la capacidad teórica detransportar 32.000millones de m³ al año. Es más de tres veces que el Medgaz, la infraestructura gasística que conecta con España en la costa de Almería a razón de 10.000 millones de m³ anuales. Una tercera tubería, el gasoducto Magreb-Europa (GME), sigue cerrada desde el 1 de noviembre producto de las tensiones políticas entre Argelia y Marruecos a cuenta de la situación en el Sáhara Occidental.Cambio de mercadoLa crisis de Ucrania se revela también como un factor que indirectamente puede modificar la relación del gigante magrebí con la UE, donde su cuota de mercado se incrementará. El hecho es que Hakkar, que habló de estos temas en una entrevista publicada el 27 de febrero por el diario argelino Liberté, ha ofrecido también expandir el suministro allá donde no lleguen los gasoductos mediante buques cisterna de gas natural licuado (GNL).El aporte argelino a la UE representa en la actualidad el 11% de todo el gas que llega, si bien este porcentaje es mucho mayor en España e Italia, con porcentajes en torno al 45% antes de la clausura del GME. Por otra parte, Abdelmajid Attar, exministro argelino de Energía, ha declarado que a medio plazo, "en cuatro o cinco meses", el país estará listo para enviar una cantidad mayor de gas, si bien antes se debe ahondar en los trabajos de desarrollo de nuevas reservas de gas de lutita. En cualquier caso, Attar, en su tiempo también jefe de Sonatrach, declaró a AFP que el volumen adicional que Argelia puede enviar a la UE rondará los 2.000 ó 3.000 millones de m³ anuales.En comparación, en 2021 Rusia exportó a Europa 130.000 millones de m³. Ante un eventual corte del suministro ruso, el hueco será imposible de llenar, pues tampoco EEUU, Noruega o Catar pueden paliar semejante dependencia. De ahí que el paquete de sanciones sin precedentes contra Rusia excluyan por el momento a sus sectores petrolero y gasístico.Las cifras de ArgeliaSegún datos de Eurostat, hasta ahora Argelia ha sido el tercer proveedor de gas natural a la UE, tras Rusia y Noruega, pero por delante de Catar. Alrededor del 8% del gas que se consume en Europa es argelino.El país viene exportando unos 22.000 millones de m³ anuales por el gasoducto Transmed, pero tiene capacidad para hacer circular otros 10.000 millones más. En 2021 las exportaciones argelinas a la UE ascendieron a 34.000 millones de m³. Y Argel tiene previsto invertir 40.000 millones de dólares entre 2022 y 2026 en proyectos de prospección, producción y refinado de gas.

https://mundo.sputniknews.com/20220302/los-precios-de-gas-renuevan-el-maximo-historico-en-europa-1122506369.html

https://mundo.sputniknews.com/20220302/a-que-juegan-los-lideres-europeos-el-precio-del-gas-en-europa-alcanza-un-record-historico-1122520179.html

argelia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argelia, europa, áfrica, gas, gasoducto, ue, teresa ribera, 📈 mercados y finanzas