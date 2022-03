https://mundo.sputniknews.com/20220302/el-estallido-el-relato-de-las-conquistas-de-la-ciudadania-colombiana-en-el-paro-nacional-1122499355.html

'El Estallido': el relato de las conquistas de la ciudadanía colombiana en el Paro Nacional

"De las calles al poder". Eso se ha escuchado en Colombia durante y después de las movilizaciones que vivió el país en el marco del Paro Nacional de 2021 y con la proximidad del proceso electoral en el que se elegirá nuevo Congreso y jefe de Estado. La frase apela al entendimiento de que la protesta es una forma de conquista de la ciudadanía para llegar a la esfera política, históricamente dominada por las élites.El Estallido es un documental que retrata esa premisa y que busca aportar una verdad vivida y sentida en las calles, principalmente, de Bogotá y Cali —ciudad al este de Colombia—, donde la movilización fue masiva y sostenida, y la violencia latente gracias a la brutal represión policial contra los manifestantes."Para nosotros era importante dejar una memoria y retomarla de cara a las elecciones", dijo Juliana Hernández, directora de Artemisas, una de las organizaciones productoras de la pieza audiovisual, en el lanzamiento oficial en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.Además de Artemisas, en el documental también participaron la Friedrich Ebert Stiftung (Fescol) y Cinemalab, que usó material audiovisual del realizador Jaime Barbosa, quien desde el paro nacional de 2019 salió con su cámara a registrar las protestas como una forma de participar y de aportar una mirada que poco se sintió en los medios de comunicación tradicionales: las expresiones artísticas y pacíficas, los jóvenes llenos de rabia, pero, a la vez, de esperanza de lograr cambios estructurales para el futuros de "los nadies", como se reconocen.En menos de 30 minutos, El Estallido recuerda las causas que sacaron a la gente a las calles en 2021: más de 21 millones de personas en la pobreza —el 42% de los colombianos— por cuenta de las medidas para contener la propagación del COVID-19.A la pobreza se le suma también la falta de oportunidades y la desilusión de habitar un país que, en vez de un proyecto de vida, empuja por sobrevivir al día a día, para asegurar, al menos, una comida y un techo."Este estallido social que se dio viene de una serie de inconformidades acumuladas", explicó en el documental Heidy Sánchez, concejala de Bogotá por el partido izquierdista Unión Patriótica. Estas insatisfacciones han estado muy ligadas a propuestas legislativas de reformas laborales, pensionales y tributarias, que el Gobierno planeaba presentar.La convocatoria del paro nacional del 28 de abril de 2021 se produjo tras la radicación de una reforma tributaria en el Congreso, con la que se pretendía ampliar el impuesto a la renta a salarios mensuales de 2,5 millones de pesos —alrededor de 641 dólares—; así como aumentar el impuesto de valor agregado (IVA) a servicios públicos y funerarios, productos de la canasta familiar, como el café, entre otros puntos que afectan directamente a clases medias y bajas. Por esto, la indignación de la gente.Asimismo, el documental recuerda una entrevista que dio para ese entonces el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la que no supo responder el valor de una docena de huevos. Un síntoma que, a oídos de los colombianos, demostró la desconexión total de la clase dirigente con las necesidades de la población, de la desidia de los ricos por los pobres, y de un Gobierno a espaldas de los que dependen de él. Esto generó un estallido de rabia que sacó a la gente de sus casas durante el tercer pico de la pandemia en el país. Era más el miedo a no tener un futuro que a un contagio por coronavirus.Triunfos de la ciudadaníaLa protesta logró que el presidente Iván Duque escuchara a la ciudadanía. Muestra de ello, el mandatario ordenó el retiro de la reforma tributaria y los congresistas, escuchando el pulso en las plazas, hundieron la reforma a la salud, impulsada por el partido tradicional Cambio Radical (centroderecha). Esta reforma, para el senador del Partido Liberal Guillermo García Realpe, privilegiaba a los particulares, haciendo más rentable la salud como negocio, y no a los usuarios del servicio.Y estos no fueron los únicos triunfos. Carrasquilla renunció al Ministerio de Hacienda, así como la canciller Claudia Blum, a quien la señalaban de ineficiente. Además, el Gobierno aceptó negociar con el Comité del Paro, que reúne a organizaciones sindicales y estudiantiles desde las movilizaciones de 2019, para tratar temas que reclamó la ciudadanía, como la represión policial, desempleo y deserción estudiantil. Por último la llegada de una misión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para registrar los casos de violencia con el fin de darle recomendaciones al Estado, las cuales no fueron tenidas en cuenta.La movilización social, como nunca antes, demostró que es, ante todo, una movilización política. Por eso la necesidad de construir este relato desde los jóvenes, mujeres, artistas, activistas, defensores de derechos humanos para mantenerlo vigente en estas elecciones. "Quien llegue a ocupar la Presidencia de 2022 sabe que tiene una ciudadanía capaz de organizar su rabia y convertirla en un reclamo político", opinó la directora de Artemisas.Los resultados de estos comicios serán la muestra de cómo la transformación de las calles se toma las urnas, de cómo, desde las calles, se puede llegar al poder. "La expectativa no es que no haya inconformidad. La pregunta es cómo la solucionamos y cómo el próximo Gobierno incorporará y responderá a esas reivindicaciones", concluyó Daniels.

