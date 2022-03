https://mundo.sputniknews.com/20220302/el-banco-de-rusia-adopta-nuevas-medidas-para-mantener-la-estabilidad-financiera-1122513790.html

El Banco de Rusia adopta nuevas medidas para mantener la estabilidad financiera

El Banco de Rusia adopta nuevas medidas para mantener la estabilidad financiera

MOSCÚ (Sputnik) — El Banco de Rusia aprobó este miércoles un nuevo paquete de medidas orientadas a mantener la estabilidad financiera ante la guerra económica... 02.03.2022, Sputnik Mundo

El organismo señaló también que los depositarios y los registradores debían restringir las operaciones bursátiles de los inversores extranjeros con las acciones de las empresas nacionales, así como suspender las transferencias de los pagos referentes a estos títulos.Los emisores de valores, precisó la entidad, tienen derecho a decidir el pago de dividendos, hacer otros desembolsos y transferirlos al sistema de registro, pero los depositarios y los registradores no podrán hacer efectivo los pagos hasta nuevo aviso.Alexandra Kuznetsova, directora de un importante bufete de abogados, explicó que se limitarán los pagos a los poseedores extranjeros de los valores o los tenedores nominales extranjeros como el Euroclear y el Clearstream.El NSD, el depositario central de valores que integra el grupo de la Bolsa de Valores de Moscú, informó más temprano que no bloqueó las cuentas de Euroclear y Clearstream, sino que limitó provisionalmente los pagos a los no residentes y la transferencia de los valores.La Bolsa de Valores de Moscú se ha visto impactada por la guerra de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia por su operación especial en Ucrania.

