Dirigentes del gremio de periodistas de Nicaragua condenan censura a Sputnik y RT

MANAGUA (Sputnik) — El recrudecimiento de la censura ordenada por la Comisión Europea a la señal del canal RT y los contenidos de Sputnik Nóvosti, replicada... 02.03.2022, Sputnik Mundo

El dirigente cuestionó a Occidente por instrumentalizar las corporaciones mediáticas a favor de intereses de EEUU y la Unión Europea (UE).Afirmó que EEUU y sus aliados violan la libertad de prensa y de expresión en el mundo, para implantar una matriz de información en favor de sus intereses expansionistas y justificar el terrorismo y la muerte en la crisis de Ucrania, creando falsos positivos para mostrar una realidad sesgada en contra de Rusia y las poblaciones del Donbás."Cuando nosotros oímos esas voces (de gobiernos de Occidente) en contra de países que no apoyan las políticas hegemónicas de estos bloques occidentales y utilizan como un instrumento los derechos humanos, la democracia, la libertad de expresión y la libertad de prensa, y de repente te das cuenta que ellos mismos son los que censuran, evitan que la población obtenga la otra parte de la noticia, ellos con su industrias mediáticas pueden imponer toda su matriz de mentiras, pero no te permite que la gente pueda tener la otra versión", afirmó Mendoza.La Comisión Europea ordenó el domingo el bloqueo de RT y Sputnik tras calificarlos de "maquinaria mediática del Kremlin en la UE".A la censura orientada en territorio europeo, se plegaron las plataformas YouTube, Facebook y Google.La presidenta de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), Brenda Trejos, condenó el bloqueo y recordó que estos medios nacen como alternativa al discurso hegemónico de Occidente, para contar la verdad que ocultan medios norteamericanos y europeos."Condenados la doble censura, el derecho a estar informado y el derecho a informar, hace muchos años surgieron agencias alternativas de información como Sputnik, porque las otras grandes agencias de prensa nunca informaban toda la verdad, censuraban a Nicaragua (durante la Revolución Popular Sandinista, 1979-1990) así surgió Xinhua, Sputnik y otras agencias de información, para el derecho que tienen los ciudadanos del mundo de conocer la verdad", declaró Trejos.En declaraciones a la Agencia Sputnik, la presidenta de la UPN, recordó que los medios hegemónicos de Occidente han callado la barbarie en contra de Palestina y las guerras dirigidas por los EEUU contra países de Latinoamérica, África y Asia."Los hacen para ocultar las barbaries que hacen los países europeos y los Estados Unidos, el injerencismo, para tener la hegemonía y el poder económico, tener censurado a los medios para que no conozcamos la verdad, esconden la realidad como lo que ha vivido el pueblo palestino, la matanza que ha habido, los encarcelados", agregó.El director del estatal Canal 6 y miembro del Movimiento de Comunicadores Patrióticos de Nicaragua, Aarón Peralta, expresó su solidaridad con RT y Sputnik, y evidenció el doble rasero de las grandes corporaciones mediáticas abanderadas de la democracia y la libertad en el mundo."Se pone en evidencia el doble discurso de las grandes corporaciones mediáticas del imperialismo norteamericano, por un lado hablan de libertad de expresión, hablan de democracia y son los principales ejecutores de la mordaza, los vemos contra medios internacionales como RT y otros medios que los que quieren es callar, es poner a los pueblos occidentales una sola cara de la moneda", criticó Peralta en entrevista con esta agencia.Nicaragua celebró el martes Día Nacional del Periodista, ocasión en la que el debate en los medios de comunicación y redes sociales recayó en las censura global de Occidente a las voces críticas de los EEUU y las potencias europeas.

