"Cuando tomes no tuitees": el consejo que le dio el priista Humberto Moreira a Calderón

"Y me dijiste en el trayecto: ‘¿Qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes?’, te dije: ‘Debe ser un castigo legal muy severo’, y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé impactado con tu respuesta", aseveró Moreira en su videomensaje emitido entonces.