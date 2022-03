https://mundo.sputniknews.com/20220302/blinken-reitera-a-kuleba-el-compromiso-de-eeuu-de-brindar-apoyo-a-ucrania-1122538193.html

Blinken reitera a Kuleba el compromiso de EEUU de brindar apoyo a Ucrania

Blinken reitera a Kuleba el compromiso de EEUU de brindar apoyo a Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — El secretario de Estado (canciller) de EEUU, Antony Blinken, habló por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania... 02.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-02T17:18+0000

2022-03-02T17:18+0000

2022-03-02T18:10+0000

internacional

antony j. blinken

eeuu

ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

corea del sur

asia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1121285533_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_62d2f7fe6c5b5f996f3a86ee91a265fe.jpg

"El secretario de Estado, Antony J. Blinken, habló hoy con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, para reiterar el compromiso de Estados Unidos de brindar seguridad, apoyo financiero y humanitario mientras Ucrania enfrenta bombardeos cada vez más brutales por parte de las fuerzas rusas, incluidos ataques con misiles contra edificios de apartamentos y hospitales y un sitio conmemorativo del Holocausto", dijo Price. Además, Blinken declaró que EEUU saluda la decisión de Corea del Sur de imponer sanciones a Rusia por "la operación militar especial" que realiza en Ucrania.Blinken añade que el anuncio de las acciones económicas de Seúl contra Rusia "ayudará a defender la libertad, la integridad territorial y la soberanía de Ucrania e ilustra el compromiso de la República de Corea de preservar el orden internacional basado en las normas".El 28 de febrero el Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano informó que el país decidió sumarse a las sanciones internacionales y prohibir la exportación de materiales estratégicos a Rusia en medio de la situación en Ucrania, entre otras cosas.Blinken dijo que el respaldo de Corea del Sur a la denegación del acceso de determinados bancos rusos al sistema de pagos internacional Swift, junto con su compromiso de bloquear las transacciones con las principales entidades financieras de Rusia e imponer otros controles económicos y de exportación, apoyará los esfuerzos internacionales para aislar a Moscú del sistema financiero global y del comercio tecnológico.EEUU también saluda el compromiso de Corea del Sur de asistir al pueblo de Ucrania con 10 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria de emergencia, dijo el funcionario."Nuestras acciones conjuntas demuestran la unidad y la determinación de EEUU, la República de Corea y nuestros aliados y socios para detener la agresión de Rusia en Ucrania", concluyó.Los países occidentales han desplegado una amplia campaña de sanciones contra Rusia después de que el 24 de febrero el presidente Vladímir Putin lanzara "una operación especial" en Ucrania.Moscú alega que la operación es en respuesta a las peticiones de ayuda de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas como independientes por Rusia, para defenderse de la intensificación de los ataques de las tropas ucranianas.Según el Ministerio de Defensa ruso la acción está dirigida a la infraestructura militar de Ucrania y no contra la población civil.Rusia asegura que no tiene planes de ocupar Ucrania y que el propósito de su operación es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades y decretó la movilización general.Hasta la fecha, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las hostilidades en Ucrania dejaron 136 civiles muertos y 400 heridos, y obligaron a huir a otros países a unos 677.000 ucranianos.Las delegaciones de Moscú y Kiev se reunieron el 28 de febrero en Bielorrusia por primera vez desde el inicio de la operación rusa, y se espera que celebren otra ronda de conversaciones en las próximas horas.

https://mundo.sputniknews.com/20220228/un-senador-ruso-pronostica-consecuencias-desastrosas-de-sanciones-contra-rusia-para-eeuu-y-ue-1122366653.html

eeuu

ucrania

corea del sur

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antony j. blinken, eeuu, ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania, corea del sur, asia