Así los altos mandos del Ejército chileno obtenían dinero con pasajes de avión

Una nueva arista de la macro investigación por corrupción denominada 'Fraude al Ejército' —y conocida de forma coloquial como 'Milicogate'—, provocó algo inédito en la historia del Ejército de Chile: que un comandante en jefe fuera citado a declarar en calidad de acusado.El ahora excomandante en jefe del Ejército chileno, Ricardo Martínez, no quiso pasar a la historia castrense como el primer comandante en jefe en servicio activo que es indagado por la justicia como inculpado, por lo que presentó su renuncia ante el presidente Sebastián Piñera y su ministro de Defensa, Baldo Prokurica.Martínez había sido citado por la ministra de la Corte Suprema Romy Rutherford en el marco de una investigación por fraudes vinculados a la compra de pasajes de avión a diferentes destinos a través del Ejército.La maniobra con pasajes del EjércitoDe acuerdo a la acusación, Martínez está involucrado en la adquisición de pasajes de avión cotizados en agencias de viajes con elevados precios, los cuales, previa autorización del Ejército, eran cambiados por el ahora excomandante en jefe y su entorno por pasajes de menor precio.Al cambiar los pasajes, los jerarcas militares recibían la devolución de la diferencia de precio pero no regresaban el sobrante a las arcas del Ejército, sino que se la quedaban.Según la Justicia, esta operación se realizó entre 2009 y 2019 y contaría con la participación de varios altos oficiales del Ejército de Chile.Medios locales afirman que Martínez "incluso viajaba con su esposa a distintas partes del mundo con esos dineros".Antecedentes del 'Milicogate'Los 15 viajes por los que Martínez está siendo indagado, no parecen resultar gran cosa en comparación a las otras 40 aristas de la macro investigación 'Fraude al Ejército' o 'Milicogate', donde dos de estas aristas han provocado el procesamiento de los últimos cuatro comandantes en jefe —Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) y Humberto Oviedo (2014-2018)—.Los altos mandos del ejército, fueron investigados por la presunta malversación de fondos públicos destinados a Seguridad e Inteligencia —según lo expuesto en la arista 'Gastos Reservados' de la investigación— para "costear una mejor calidad de vida de los altos mandos del Ejército", lo que incluye viajes, automóviles y lujosas mansiones para los generales involucrados.El Ejército excusó el delito investigado como una "práctica errónea", para lo que dispuso una cuenta donde los involucrados puedan depositar —de forma anónima y voluntaria—, montos obtenidos de manera ilícita, hecho en que habría incurrido el general Martínez, apareciendo en el radar de la investigación.ReaccionesEl periodista Mauricio Weibel, autor de Traición a la patria: 'Milicogate', el millonario desfalco a la Ley del Cobre. La historia oculta de la corrupción en el Ejército de Chile, quien posteriormente resultara víctima de espionaje por la inteligencia militar chilena, sostuvo a medios chilenos que "este es el único Ejército en el mundo donde todos sus ex comandantes en jefe están siendo investigados por la Justicia".El actual abogado y excapitán de Ejército, Rafael Harvey, gestor del proyecto de ley 'Capitán Harvey' para denunciantes de corrupción y quien denunció las prácticas ilícitas de sus superiores que derivaron en las investigaciones del caso 'Milicogate', expresó en redes sociales su agradecimiento a la ministra Rutherford por, "hacer el trabajo que no hicieron los ministros de Defensa".La próxima ministra de Defensa de Chile, Maya Fernández Allende, afirmó a medios chilenos que la renuncia de Martínez se hizo pensando en el "futuro de la institución"."No supe previamente de esto,pero me imagino que él como comandante en jefe puso primero a la institución y por eso renunció. En ese sentido, corresponde", subrayó Fernández Allende.A la vez, destacó que evitar y prevenir nuevas situaciones de fraude y corrupción será uno de los ejes del entrante Gobierno de Gabriel Boric en materia de probidad en las Fuerzas Armadas y de orden público."Este es un tema de prioridad, pero insisto, aún no soy ministra. Sí puedo decir que es un tema prioritario para el presidente Boric. En su momento se dará a conocer", concluyó.

