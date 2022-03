AMLO juzga política injerencista de EEUU: "Es anacrónica y ofensiva para cualquier país"

"Nosotros no aceptamos eso. Esa política de Estados Unidos, con todo respeto, es anacrónica y ofensiva para cualquier país, para cualquier Gobierno, porque nosotros no destinamos dinero para apoyar a republicanos o demócratas en Estados Unidos. Eso es contrario al derecho internacional. Son de las cosas que ya no deben de existir", sostuvo el jefe de Estado durante su conferencia de prensa del 2 de marzo.