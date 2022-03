https://mundo.sputniknews.com/20220302/alfredo-adame-insiste-en-incursionar-en-la-politica-pese-a-escandalo-y-demandas-en-mexico-1122522235.html

Alfredo Adame insiste en incursionar en la política pese a escándalo y demandas en México

El actor y presentador mexicano Alfredo Adame desestimó los escándalos en su contra y aseguró que aún tiene la oportunidad de obtener un puesto público en el... 02.03.2022, Sputnik Mundo

Aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) lo investiga por la riña callejera que sostuvo en enero con un hombre, una mujer y una niña, el excolaborador de Televisa aseguró que peleará por no dejar caer su carrera política. "Sí, la próxima [elección] voy también, en 2024, pero ahora como me voy a vivir a Coyoacán [una alcaldía de la capital mexicana], voy a ir por Coyoacán, porque a los tlalpenses les gusta que se los chinguen, pues mejor me voy a Coyoacán", dijo Alfredo Adame en una entrevista que concedió al youtuber El Escorpión Dorado. Sus declaraciones suceden meses después de los comicios de junio de 2021, en los que perdió estrepitosamente tras haberse postulado como candidato para la alcaldía de Tlalpan, una de las demarcaciones ubicadas al sur de la Ciudad de México. El partido que lo abanderó en aquella ocasión fue Redes Sociales Progresistas (RSP), el cual ya perdió su registro a nivel nacional por falta de votos y que, además, está relacionado a Elba Esther Gordillo, una de las líderes sindicales más poderosas en la historia de México. Alfredo Adame afirmó que, las veces que ha contendido por un cargo público, le han robado las elecciones a través de compras de votos y entrega de despensas, por lo cual no descartó que en los próximos comicios locales pudiera ganar. El 10 de febrero pasado, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, demandó a Adame por los presuntos delitos de violencia de género, violencia mediática y extorsión. Infante asegura que Adame tiene problemas mentales y sostiene que es un peligro para todos, ya que se trata de una persona que siempre va armada.

